Politico: из-за роста цен своё жильё становится недостижимой мечтой для многих европейцев

Заметный рост цен на недвижимость за последние годы привёл к тому, что собственное жильё превращается во всё более недостижимую мечту для многих европейцев, пишет Politico. Проблема усугубляется на фоне общего кризиса роста стоимости жизни, который особенно сильно ударяет по малообеспеченным домохозяйствам: они страдают от дорогих ипотечных кредитов, высокой арендной платы и затрат на электроэнергию. Причём это напрямую затрагивает уже не только самые бедные слои общества, но и средний класс, отмечается в статье.

Кризис роста стоимости жизни всё больше сокращает возможности для покупи и аренды жилья в Европе, сообщает Politico. Скачок цен на недвижимость в последние годы превратил владение жильём во «всё более недостижимую мечту» для многих европейцев, подчёркивается в статье. При этом городские жители, относящиеся к малообеспеченному или среднему классу, больше всего страдают от дорогих ипотечных кредитов, повысившейся арендной платы и затрат на электроэнергию.



К примеру, если вы находитесь в расцвете сил, обладаете хорошими профессиональными навыками и рассчитываете обосноваться и купить свой первый дом в каком-нибудь европейском городе, то эксперты советуют очень тщательно всё рассчитать и обдумать. «Рост цен на жильё просто огромный, причём он ещё более ощутим в городах, и особенно в крупных городах», — рассказала Ламия Камаль-Шауи, которая возглавляет Центр поддержки предпринимательства, городов и регионов при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



«И это влияет уже не только на бедных, но и на средний класс», — также подчеркнула она. Арендная плата и цены на жильё в Европе продолжали неуклонно расти с 2014 года. Причём это происходило даже во время пандемии COVID-19, когда — в отличие от предыдущих периодов экономического спада — спрос на жильё резко вырос, поскольку из-за длительных карантинов и перехода на удалённую работу людям нужно было долгое время находиться в своих домах, поясняют эксперты.



А в тот момент, когда экономика в 2022 году постепенно начала восстанавливаться, европейские правительства столкнулись с новой серией экономических проблем из-за обострения конфликта на Украине и ввода дополнительных санкций в отношении России. Всё это спровоцировало серьёзный кризис роста стоимости жизни для многих европейцев, говорится в статье.



В результате мало того, что жильё постоянно становится дороже: на фоне кризиса и роста всех остальных расходов людям становится всё труднее позволить себе купить или арендовать качественное жильё. Уже прошлой зимой многие европейцы столкнулись с тем, что у них возникали задолженности по выплате ипотеки или арендной платы, в то время как они изо всех сил пытались обеспечить подачу электроэнергии и отопления в свои дома, пишет Politico.



Согласно статическим данным от Eurofound, больше всего из-за кризиса в сфере недвижимости сейчас страдает молодёжь. В результате молодым европейцам приходится дольше, чем раньше, оставаться жить в одной квартире со своими родителями, а также арендовать жильё вместо того, чтобы рассматривать варианты покупки.



Кроме того, им всё чаще приходится отказаться от поиска более перспективной работы в районах с большим спектром возможностей для карьеры, потому что они просто не могут позволить себе там жить, отмечается в статье. И это становится серьёзной проблемой для европейских городов, которым также нужны молодые специалисты, чтобы они могли оставаться конкурентоспособными, предупреждают эксперты. Ведь если представители молодого поколения не смогут найти себе квартиру в данном городе, то не будут там жить, независимо от того, насколько это было бы для них привлекательно.



По данным швейцарского банка UBS, в ответ на кризис роста стоимости жизни центральные банки во всём мире повысили процентные ставки — и этот шаг в 2022 году оказал определённое влияние на тенденцию повышения цен на жильё, сохранявшуюся на протяжении десятилетия. Это может означать проблеск надежды для рынка жилья в целом, говорится в статье.



Однако это плохая новость для потенциальных домовладельцев, поскольку повышение процентных ставок означает для них и более жёсткие условия по ипотечным кредитам. Более того, одна из основных проблем, которая также усложняет приобретение недвижимости — нехватка подходящего жилья, — до сих пор не была решена. И кризис роста стоимости жизни её лишь усугубляет, предупреждают эксперты.



«Спрос на жильё растёт, однако предложение за ним не успевает», — отметила в этой связи Камаль-Шауи. При этом оперативно отреагировать на нехватку жилья путём строительства новых зданий становится всё сложнее из-за массы нормативных и пространственных ограничений, которые особенно остро ощущаются в крупных городах.



Кроме того, за последнее десятилетие расходы на строительство новых домов также существенно выросли, особенно после начала пандемии. В 2021 году отрасль частично восстановилась, но в прошлом, 2022-м, наблюдалось очередное снижение количества проектов по строительству жилых домов, которые смогли получить официальное одобрение, сообщает Politico.



В некоторых городах власти попытались решить проблему нехватки жилья, превращая уже существующие коммерческие и офисные здания, опустевшие во время пандемии, в социальное жильё. Но этот метод также не смог получить широкого распространения, поскольку не во всех городах Европы вообще существует государственное социальное жильё — многие городские власти вообще не владеют жилым фондом, рассказала Камаль-Шауи.



По её словам, муниципалитеты изо всех сил пытаются сейчас разработать новую жилищную политику, которая бы отвечала меняющимся потребностям со стороны населения. Проблема заключается также в том, что за последние годы качество жизни в крупных городах снизилось — и всё больше людей начинают осознавать, что хотели бы жить в менее оживлённых кварталах, расположенных в пригородах, или в городах среднего размера вместо более крупных.



Новые тенденции развиваются очень бысро и то, что раньше работало, теперь уже может не сработать, констатируют эксперты. Поэтому городским властям необходимо сопоставлять свои амбиции с бюджетными ограничениями, вызванными кризисом роста стоимости жизни, и многие из них начинают это осознавать.



Мэры разных европейских городов, независимо от своих политических пристрастий, теперь всё чаще вынуждены обращать внимание на проблему нехватки доступного жилья. «Некоторые города до недавнего времени полностью от этого отстранялись, но теперь и они начинают действовать — поскольку у них действительно не остаётся выбора», — заключила в этой связи Камаль-Шауи.