WION: штраф за нарушение правил использования ИИ в Евросоюзе составит до $37 млн

После долгих обсуждений страны Евросоюза договорились учредить специальный регулирующий орган, который должен будет обеспечивать соблюдение новых правил по внедрению и развитию технологий на основе искусственного интеллекта. Штрафы для нарушителей могут достигать 37 миллионов долларов, или 7 процентов от всего оборота компании, передаёт WION.
Между тем государства, входящие в состав Евросоюза, и европейские законодатели смогли прийти к соглашению в отношении исторических правил, регулирующих использование моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Это произошло после переговоров в Брюсселе, которые продолжались 36 часов.
После принятия закона об искусственном интеллекте Европа станет первым континентом, установившим чёткие правила, ограничивающие его использование. По словам еврокомиссара по делам внутреннего рынка Тьерри Бретона, закон об искусственном интеллекте послужит «стартовой площадкой для стартапов и исследователей из ЕС, чтобы возглавить глобальную гонку по разработке надёжного искусственного интеллекта».
Итак, соглашение в отношении законодательства в ЕС предполагает двусторонний подход. Правила обязывают выполнять требования по прозрачности в отношении универсальных моделей искусственного интеллекта. Кроме того, дополнительные более строгие правила будут применяться для более мощных моделей на базе искусственного интеллекта.
В ходе переговоров по разработке этих правил высказывались опасения и по поводу использования технологий для распознавания лиц в общественных местах. Правительства хотели сохранить ряд исключений для правоохранительных органов и структур национальной безопасности. Это привело к тому, что Евросоюз запретил распознавание лиц в реальном времени, однако оставил ограниченное количество исключений.
Кроме того, ЕС учредил специальный новый орган под названием Офис ЕС по искусственному интеллекту. Этот офис будет обеспечивать соблюдение новых правил, отслеживая нарушителей и налагая на них штрафные санкции. Они будут включать штрафы в размере до 7 процентов от всего оборота компании, или до 37 миллионов долларов США, в зависимости от того, какая сумма окажется больше.
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