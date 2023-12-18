SwebbTV: США — «самая опасная» военная держава в мире, «намного опаснее» России

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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Focus: Путину не нужен диалог с Шольцем — всё и так идёт по его плану Focus
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AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США Associated Press
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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День семьи, любви и верности предложили сделать выходным для многодетных
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать праздник Дня семьи, любви и верности 8 июля нерабочим для многодетных граждан. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
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Bola Do Jogo: «Локомотив» отправит Габриэла в годичную аренду в «Сантос»
Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) скорее всего перейдёт в «Сантос» на правах аренды.
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Депутат Рады: на Украине может дойти до мобилизации женщин
Кризис на Украине может усугубиться настолько, что ситуация потребует непопулярных решений. В том числе мобилизации женщин, сообщила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун.
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Военная хроника сообщила об активности авиации НАТО у Крыма
Военная хроника пишет об активности авиации Североатлантического альянса у Крыма.
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Васильев поддержал позицию Винер по выступлениям россиян без флага и гимна
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер по поводу поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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Кирби: США разделяют жертвы от ударов по Газе и в ходе конфликта на Украине
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов в секторе Газа и в конфликте на Украине.
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Терри считает «Реал» фаворитом в Лиге чемпионов
Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказал мнение, что «Реал» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов.
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Власти Ростовской области: бойцов СВО не пустили в отель из-за отсутствия номера
Трёх военнослужащих не пустили в один из отелей в Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты.
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Постпредство: антироссийские санкции ЕС подрывают основы экономики стран союза
Антироссийские санкции Евросоюза подрывают основы экономики стран союза и благосостояние их населения.
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Комиссия Госдумы предложила Минюсту рассмотреть признание Акунина иноагентом
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Минюсту рассмотреть включение писателя Григория Чхартишвили*, более известного как Борис Акунин, в реестр иноагентов.
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«Флуминенсе» победил «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного чемпионата мира
«Флуминенсе» обыграл «Аль-Ахли» и пробился в финал клубного чемпионата мира.
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МО: двое сирийских военных получили ранения в результате ракетной атаки Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 декабря нанесла удар управляемыми ракетами по объектам в окрестностях Дамаска. По данным Минобороны России, в результате этого были ранены двое сирийских военных.
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Сола рассказала, можно ли научить биатлониста классно стрелять
Белорусская биатлонистка Анна Сола ответила на вопрос, можно ли научить спортсмена хорошо стрелять.
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Биатлонистка Сола: желание возобновить карьеру вернули дети
Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, почему решила возобновить карьеру.
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«СТРАНА.ua»: в Кременчуге вновь произошёл взрыв
Новый взрыв произошёл в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Информацию об этом предоставило украинское издание «СТРАНА.ua».
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Постпредство: 12-й пакет санкций против России не был нужен большинству стран ЕС
Новый пакет антироссийских санкций запомнится странам — членам ЕС, поскольку подавляющему большинству из них он не был нужен. Рестрикции, подорвавшие экономику блока, требовались европейской бюрократии, заявили в постпредстве России при ЕС.
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Тикнизян: до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы в расширенный список
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что до последнего ждал вызова в сборную России.
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Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Рудакова
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке в ДНР солдата ВС России Романа Рудакова.
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Заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву
Заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян — 73 человека, включая 45 детей — прибыла из Каира в Москву.
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Фигуристка Горбачёва: грустно, что не можем выступать на международной арене
Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась об отсутствии международных стартов.
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Глава Южного командования ВС США пожаловалась на работу RT в Латинской Америке
Глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон пожаловалась на работу RT в Латинской Америке.
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Белый дом: возможность перемирия и обмена заключёнными в Газе не гарантирована
Сценарий, при котором в секторе Газа будет объявлена гуманитарная пауза и произойдёт обмен пленными, нельзя гарантировать. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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«Арис» с Кокориным проиграл «Доксе» в матче 15-го тура чемпионата Кипра
«Арис» потерпел поражение от «Доксы» в матче 15-го тура чемпионата Кипра по футболу.
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Мишустин прибыл в Китай
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай.
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Бивол: мы нашли способ организовать бой против Бетербиева
Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что может провести поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.
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В Петербурге дверь квартиры залили монтажной пеной
В Санкт-Петербурге полицейские ищут человека, залившего монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе.
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«Чемпионат»: «Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино
«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Флуминенсе» Нино.
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Остин: США настаивают на двухгосударственном урегулировании конфликта в Газе
Палестино-израильский конфликт должен разрешиться посредством двухгосударственного урегулирования. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин.
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Совет обороны Закарпатья усилит меры безопасности после взрыва гранат депутатом
Меры безопасности в Закарпатской области будут усилены после инцидента с местным депутатом Сергеем Батриным, взорвавшим три гранаты во время заседания Керецковского сельсовета. Такое решение принял совет обороны Закарпатья.
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RMC: прокуратура запросила 10 месяцев тюрьмы условно для футболиста «Ниццы» Аталя
Прокуратура Ниццы выдвинула обвинение в адрес защитника футбольного клуба «Ницца» Юсефа Аталя.
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«СТРАНА.ua» сообщает о взрыве в Кременчуге
Взрыв произошёл в Кременчуге Полтавской области Украины.
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Агент Головина заявил, что футболист возвращается в Россию
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о планах своего клиента во время недельной паузы в Лиге 1.
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В Москве экс-полицейского осудили за попытку выманить 10 млн рублей
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к трём годам шести месяцам колонии общего режима за попытку выманить 10 млн рублей у владелицы ювелирного бренда.
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ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России
Власти Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей из России.
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Тикнизян: желаю Захаряну всего хорошего, зона роста у него огромная
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игровом росте полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
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ЕС ввёл санкции против 14 членов ЦИК России
Европейский союз ввёл санкции в отношении 14 членов Центральной избирательной комиссии России. Информация об этом содержится в документе, опубликованном в официальном журнале блока.
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Власти ЕС ввели санкции в отношении главкома ВКС России Афзалова
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов внесён в 12-й пакет санкций Евросоюза.
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Аргентинский футболист «Оренбурга» объяснил, почему хочет принять гражданство РФ
Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, почему хочет получить паспорт РФ.
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Европейский союз ввёл санкции против глав Башкирии и Алтая
Европейский союз ввёл санкции против главы Башкирии Радия Хабирова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина.
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Илью Медведева включили в санкционные списки ЕС
Сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья включён в санкционные списки Евросоюза в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Информация об этом следует из постановления ЕС.
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Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты
Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
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Кирби: оставшиеся средства на помощь ВСУ направили для восполнения запасов США
Соединённые Штаты направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения своих собственных запасов.
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Хавбек «Манчестер Сити» Де Брёйне вернулся к тренировкам с командой после травмы
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне оправился от травмы и вернулся к тренировкам.
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Белый дом: США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине
Власти Соединённых Штатов в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине, он будет последним.
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ЦИК ожидает беспрецедентный уровень попыток дискредитации на выборах президента
Уровень изощрённости попыток дискредитации на предстоящих выборах президента России будет беспрецедентным. Такими прогнозами поделилась глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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Позднякова стала победительницей Кубка России по фехтованию
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова одержала победу на Кубке России.
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Полиция устанавливает личности угрожавших семье погибшего в Марьинке бойца
Полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые угрожали семье погибшего в Марьинке военнослужащего Романа Рудакова.
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Устроившего стрельбу в Москве отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест мужчину, который во время конфликта со знакомыми в московской Некрасовке открыл стрельбу из травматического оружия.
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Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина»
Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина», об этом сообщила пресс-служба.
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Сборная России по мини-футболу проиграла Ирану в товарищеском матче
Сборная России по мини-футболу уступила команде Ирана в контрольном матче.