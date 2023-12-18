SwebbTV: США — «самая опасная» военная держава в мире, «намного опаснее» России

Шведские политики продали свою страну Соединённым Штатам — «самой опасной» военной державе на планете, которая «существенно опаснее» России. Об этом заявил аналитик Ларс Берн порталу SwebbTV. Эксперт убеждён, что США и НАТО не укрепят безопасность Швеции, а заключение соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами было осуществлено исключительно в интересах западных олигархов.

Власти Швеции утверждают, что недавно подписанное соглашение о военном сотрудничестве скандинавского королевства с США сделает Европу более безопасной. Однако же на самом деле всё совсем наоборот, считает аналитик Ларс Берн, который поделился своим мнением с порталом SwebbTV.

«Наш министр обороны и правительство поднесли Швецию на подносе самой опасной военной державе в мире», — возмущается Берн. «Именно США начинают все войны, и они существенно опаснее россиян», — продолжил аналитик.

Шведским политикам невдомёк, что Соединённые Штаты — это военная сила, которая не имеет ничего общего с обороной Америки, поскольку её целью является захват как можно большего количества природных ресурсов в мире. Берн утверждает, что именно поэтому США хотят заполучить российские недра и контроль над Северным Ледовитым океаном.

В шведских государственным СМИ отмечалось, что заключение соглашения позволит США получить доступ к «важным стратегическим объектам» вблизи Прибалтики и в Северном полушарии. Министр обороны Швеции также подчеркнул, что Северное полушарие станет очень важным регионом после присоединения североевропейского государства к блоку НАТО.

Ларс Берн считает, что речь идёт о желании западной олигархии в максимально возможной степени захватить контроль над природными ресурсами Северного полушария. Тем не менее шведские политики любят «играть на международной арене», поэтому они так рады широко распахнуть двери для военной машины США, ведь тогда они чувствуют себя «очень важными».

«Наши политики ведут себя как дети, и это ими движет. Им нравится думать, что они что-то значат в мировой политике, но на самом деле это не так», — завершает SwebbTV словами Ларса Берна.