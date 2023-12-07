SVT: в Швеции назвали «безумием» передачу военных баз Америке

Подписание соглашения о масштабном военном сотрудничестве между Швецией и Соединёнными Штатами позволяет американцам свободно пользоваться 17 военными базами на территории скандинавского королевства. Кроме того, в документе не содержится явного запрета на хранение ядерного оружия на шведской земле. В интервью телеканалу SVT председатель Шведского союза мира Керстин Бергео назвала такую договорённость «безумной».
Руководитель негосударственной антивоенной организации Шведского союза мира Керстин Бергео назвала «безумием» подписание соглашения о военном сотрудничестве между её страной и Соединёнными Штатами, которое даёт вооружённым силам НАТО право на использование 17 шведских баз. «Мы передаём США власть, свои базы и не имеем никаких оговорок в отношении ядерного оружия», — заявила она в интервью телеканалу SVT.
В ночь на среду министры обороны США и Швеции подписали новое соглашение об обороне между странами (Defence cooperation agreement). Если документ будет ратифицирован, это предоставит США право размещать военный контингент на территории Швеции, проводить учения и складировать американское оружие. Как отмечается в материале, никакого явного запрета на хранение ядерного оружия не прописано.
Шведский союз мира выступил с резкой критикой подписанного соглашения. «Речь идёт о территории Швеции. Открывать её для иностранной державы, США, которая получит право на использование 17 наших баз. Это невероятное изменение шведской политики безопасности, о котором шведский народ либо ничего не знает, либо не понимает, что это будет означать», — подчёркивает Бергео.
По её мнению, если вопрос о членстве Швеции в НАТО обсуждался в парламенте и там принималось окончательное решение, то решение о заключении соглашения о военном сотрудничестве правительство принимало без одобрения народа.
«О заключении углублённого военного соглашения с США не велось никаких разговоров. Это произошло совершенно незаметно для нас, простых граждан. Мы обеспокоены тем, что Швеция станет ещё большей частью наращивания ядерных вооружений в мире и что шведский народ не смог высказаться по этому поводу», — заявила Бергео в завершение интервью.
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