Bloomberg: Турция не торопится принимать Швецию в НАТО

21:16
МВД: семьи затушивших Вечный огонь в Петербурге детей незаконно живут в России
Петербургские полицейские проверили семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь в Красносельском районе города. Как выяснилось, они проживают в России с нарушением миграционного законодательства.
21:15
Тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов собак нашли под Астраханью
В посёлке Пригородный Астраханской области обнаружили тело мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак.
21:12
Ротенберг рассказал о работе Кетова в тренерском штабе СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о работе Евгения Кетова в тренерском штабе армейского клуба.
21:07
Сийярто сообщил, что донёс до Кулебы позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что провёл встречу с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в ходе которой донёс до него позицию Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз.
21:04
На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов из-за сбоя
На МЦД-3 в Москве произошла задержка поездов в сторону станции «Ипподром» из-за вынужденной остановки электропоезда.
21:01
Хачанов и Рублёв стали любимым дуэтом 2023 года по версии фанатов на ATP Awards
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв признаны любимым дуэтом 2023 года по версии болельщиков.
20:58
Минобороны: ВС Турции в ходе операции уничтожили 13 целей РПК на севере Ирака
Вооружённые силы Турции провели воздушную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), в ходе которой уничтожили 13 целей.
20:54
Гюндоган: «Жирона» заслуженно лидирует в Ла Лиге
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, что «Жирона» заслуженно лидирует в Ла Лиге.
20:52
Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера
Депутаты польского сейма выдвинули кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.
20:51
Константин Цзю назвал своих сыновей лучшими боксёрами 2023 года
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю назвал своих сыновей Тима и Никиту лучшими боксёрами 2023 года.
20:46
МИД: в Россию доставили более 1 тысячи человек, эвакуированных из сектора Газа
Более 1050 соотечественников удалось вывести из сектора Газа и доставить в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел.
20:44
РИА Новости: база США Айн аль-Асад в Ираке второй раз за сутки подверглась атаке
Американская база Айн аль-Асад на западе Ирака второй раз за сутки подверглась ракетной атаке.
20:40
В «Факеле» рассказали о главной задаче клуба на весеннюю часть чемпионата
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о главной задаче команды на весеннюю часть чемпионата России.
20:36
Путин провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
20:30
Поляки фурой перегородили дорогу в сторону Украины на ранее открытом КПП
Польские автоперевозчики фурой перегородили дорогу в сторону Украины на КПП «Дорогуск — Ягодин». Ранее данный участок открыли после блокады, устроенной протестующими поляками.
20:29
Американский комик Крис Рок отказался вести премию «Золотой глобус»
Американский комик Крис Рок и несколько его коллег отказались быть ведущими на премии «Золотой глобус».
20:23
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Херсоне
В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
20:18
Кечинов: за первый круг РПЛ «Спартаку» поставлю тройку
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выступление красно-белых в текущем сезоне РПЛ.
20:17
Боррель: ЕС расширил свою миссию в Армении с 138 до 209 человек
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение увеличить численность своей гражданской миссии объединения в Армении на 50%.
20:15
Кабмин России рекомендовал нефтяникам увеличить предложение зимнего дизтоплива
Правительство России рекомендовало нефтяникам увеличить предложение зимнего дизельного топлива на биржевых торгах.
20:10
США изучат данные о применении Израилем снарядов США с белым фосфором в Ливане
Власти США обеспокоены данными о применении армией Израиля американских боеприпасов с белым фосфором в Ливане. С таким заявлением выступил 11 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
20:09
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Таавун» в Кубке короля
«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Таавун» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии.
20:06
Сёмин назвал Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, что считает наставника «Пари НН» Сергея Юрана лучшим тренером РПЛ по итогам первой части сезона.
20:05
Правительство России ввело временный запрет на экспорт твёрдой пшеницы
Правительство России приняло решение о введении временного запрета на экспорт твёрдой пшеницы.
20:01
ЦБ России определил порядок продажи заблокированных иностранных активов
Центральный банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка для возможности продажи заблокированных иностранных активов.
19:56
В Туве будут судить охотника, застрелившего мужчину из карабина
В Туве перед судом предстанет 35-летний россиянин, выстреливший в мужчину из карабина во время охоты.
19:54
Акинфеев и Обляков представят ЦСКА на Матче звёзд Кубка России
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал футболистов, которые будут представлять клуб в Матче звёзд Кубка России.
19:52
РФС объявил о старте четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна»
Российский футбольный союз (РФС) 11 декабря объявил о старте четвёртого сезона конкурса «Россия — футбольная страна».
19:44
Боррель: в ЕС не договорились о новом транше Киеву из Европейского фонда мира
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — членов ЕС не договорились о новом транше Киеву из Европейского фонда мира.
19:43
Судмедэкспертиза: смерть военкора Татарского наступила сразу после взрыва
Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб на месте от многочисленных травм после взрыва, свидетельствуют выводы судебно-медицинской экспертизы.
19:41
Дмитриева заявила, что WTA дала Андреевой аванс, признав новичком года
18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказала мнение касательно вручения награды лучшему новичку года по версии WTA российской теннисистке Мирре Андреевой.
19:35
Пятеро морпехов ВСУ осуждены на крупные сроки за военные преступления
Верховный суд ДНР вынес приговоры пятерым украинским военнослужащим за убийства мирных жителей и обстрелы гражданских объектов, сообщает СК России. Виновные получили от 19 до 25 лет лишения свободы.
19:34
Rzeczpospolita: Туск будет единственным кандидатом на пост премьера Польши
Лидер польской оппозиции Дональд Туск стал единственным кандидатом, которого сейм Польши будет рассматривать на пост польского премьер-министра.
19:30
Медведев допустил точечные изменения в Конституции России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конституцию нет смысла менять, однако точечные изменения в неё стоит внести.
19:30
Алькарас и Надаль проведут выставочный матч в Лас-Вегасе в марте
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас проведут выставочный матч в Лас-Вегасе.
19:29
СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Кетов
СКА принял решение вывести из обращения 40-й номер, под которым выступал нападающий Евгений Кетов.
19:27
Белый дом: США до конца года объявят о новой военной помощи Украине
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты до конца года объявят о новой военной помощи Украине.
19:25
Пробки в Москве достигли 9 баллов
В Москве в понедельник вечером, 11 декабря, пробки достигли 9 баллов.
19:17
Сийярто: Венгрия отказалась сокращать срок поставки нефти из России по «Дружбе»
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия на СМИД Европейского союза не приняла предложение сократить срок поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба».
19:17
В МВД России выступили против штрафов за превышение средней скорости
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках.
19:15
Агент подтвердил, что «Динамо» предложило за Гравийона €5 млн
Мохамед Амаар, агент защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона сообщил, что «Динамо» выдвинуло предложение о покупке футболиста.
19:08
В Электростали введён режим ЧС из-за некачественной работы котельной
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Электростали (Московская область) из-за некачественной работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова.
19:04
Шишкин: если бы не обидные потери очков, «Спартак» был бы в двойке
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказал мнение касательно выступления красно-белых в текущем сезоне.
19:04
Медведев заявил о непростой ситуации с демографией в России
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с демографией в России непростая, но лучше, чем в других странах.
18:59
Бестемьянова назвала дискриминацией критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024
Чемпионка и серебряный призёр Игр Наталья Бестемьянова заявила, что условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными.
18:55
Матыцин: Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами.
18:52
Более миллиона обращений от россиян уже поступило к предстоящей прямой линии Путина
Телеканал «Россия 24» сообщил, что число обращений к президенту России Владимиру Путину для прямой линии и пресс-конференции превысило 1 млн.
18:51
Медведев назвал спецоперацию испытанием, из которого Россия выйдет с честью
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция является испытанием для России, из которого страна выйдет с честью.
18:49
Президенты стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде в Париже.
18:48
Hadath: США разместят войска на ливано-израильской границе
Соединённые Штаты разместят войска на ливано-израильской границе для контроля за ситуацией.