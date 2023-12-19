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SwebbTV: «ничего хорошего» — в Швеции оценили перспективы подписания военного соглашения с США

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Недавно подписанное шведским правительством соглашение о военном сотрудничестве с США не сулит для Швеции «ничего хорошего». Об этом заявляет доцент кафедры экономики окружающей среды Шведского университета сельскохозяйственных наук Ларс Драке в интервью порталу SwebbTV. По его словам, никакой угрозы, которая, по утверждению шведских властей и СМИ, якобы существует в отношении Швеции со стороны России, не существует, поскольку Москве это не нужно.
SwebbTV: «ничего хорошего» — в Швеции оценили перспективы подписания военного соглашения с США
AP
По мнению шведского правительства, новое соглашение о военном сотрудничестве между Швецией и Соединёнными Штатами среди прочего укрепит «стабильность» во всей Северной Европе. Тем не менее документ проанализировал доцент кафедры экономики окружающей среды Шведского университета сельскохозяйственных наук Ларс Драке и не нашёл ни одного выгодного Швеции положения в подписанном недавно договоре, передаёт SwebbTV.
 
Ряд шведских расследований о состоянии безопасности в мире показал, что реальных оснований полагать, что Швеция якобы испытывает какую-либо военную угрозу со стороны России, нет, пояснил учёный. Однако шведские власти и официальные СМИ продолжают необоснованно повторять утверждение о мнимой «российской угрозе».
 
По мнению Ларса Драке, когда речь заходит об угрозах, следует посмотреть, есть ли у Москвы какое-либо желание или необходимость «атаковать» Швецию. Россия — самая большая страна в мире по площади и по природным ресурсам. Кроме того, Кремль поддерживает хорошие отношения с мировой экономической сверхдержавой Китаем и многими другими странами. У России также есть доступ к высоким технологиям, поэтому никакой необходимости завоёвывать Швецию у россиян нет, завершает SwebbTV со ссылкой на слова доцента.
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SwebbTV Швеция Европа
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