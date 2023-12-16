Писториус: Европа готовится к прекращению американской военной поддержки для Украины

Европейские лидеры обсуждают возможность прекращения военных поставок из США на Украину, заявил в интервью Die Welt министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, возникшие дефицит будет необходимо компенсировать, но в некоторых случаях это будет трудно сделать. К примеру, увеличение объёмов производства вооружения не получится добиться быстро, и это потребует времени, пояснил глава оборонного ведомства ФРГ.

Европа готовится к тому, что Украина может лишится военной поддержки США и её понадобится компенсировать, заявил в интервью Die Welt министр обороны Германии Борис Писториус. «Конечно мы об этом говорим. Мы чётко понимаем, что наверное рано или поздно нам придётся компенсировать что-то из того, что из Вашингтона, возможно, приходить уже не будет», заявил он, но признал, что есть сферы, в которых сделать это будет трудно.

К примеру, увеличение объёмов производства вооружения не получится добиться быстро, и это потребует времени, пояснил Писториус: «У нас сейчас есть приблизительно от пяти до восьми лет лет, за которые нам нужно наверстать упущенное — как в вооружённых силах, так и в промышленности, а также в обществе. Путин сейчас существенно наращивает производство вооружения. Согласно постановлению Думы, речь идёт об увеличении в 60%».

Министр также призвал серьёзно относится у угрозам Кремля в адрес балтийских государств, Грузии и Молдавии: «Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия мы можем оказаться под угрозой». По мнению глава оборонного ведомства ФРГ, в ближайшие десятилетия Вашингтон будет в большей степени сосредоточен на тихоокеанском регионе. При чём независимо от того, кто станет следующим президентом. Также неизбежно сокращение американского присутствия в Европе, хотя Писториус надеется, что оно будет умеренным: «Это означает, что мы европейцы должны проявлять большую активность для обеспечения безопасности на нашем континенте».

«Прописная истина заключается в том, что подготовиться к угрозе можно только в том случае, если её осознать и отнестись к ней серьёзно. И она не станет меньше, если не обращать на неё внимания, потому что выходить из зоны комфортно неудобно, а только больше», — заявил Писториус. Он также поделился своим разочарование по поводу того, что в 2024 году бундесверу нужно будет сэкономить половину миллиарда евро: «Очевидно, что ситуация с бюджетом сложная. Другие ведомства также вынуждены экономить. Вынужденный отказ от €500 млн болезненный, но в сложившихся обстоятельствах посильный».

Несмотря на уход немецкой армии из Афганистана и Мали, министр всё же считает, что небольшие операции даже в тех странах, которые не разделяют все ценности Запада, жизненно необходимы: «Альтернатива заключается в том, чтобы оборвать все контакты с этими странами и сразу отдать их русским и китайцам. Это будет ещё опаснее».