Французский эксперт: США заставят Украину заключить мир с Россией, независимо от исхода выборов

Независимо от исхода следующих президентских выборов, США намерены вскоре добиваться прекращения украинского конфликта, считает известный французский журналист и специалист по геополитике Рено Жирар. А учитывая, что Зеленского всё яростнее критикуют на Украине за провальную военную стратегию, похоже, что и сами украинцы начали понимать, что им не победить Россию и не вернуть утраченные территории, отмечает эксперт в интервью Sud Radio.
РЕНО ЖИРАР, обозреватель Le Figaro:Либо Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет. Возможно, Украина не вступит в НАТО, и снова будет обсуждаться соглашение о границах и о гарантиях безопасности для России. Либо Байден будет переизбран. Тогда будет больше шансов на продолжение непримиримой позиции в отношении России. Но администрация Байдена и демократы также в конечном счёте захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что всё это заводит их слишком далеко. Кроме того, они понимают, что в стратегическом плане не в их интересах бросать Россию в объятия Китая. Так что с этим конфликтом уже почти всё ясно.
Но, на самом деле, крайне интересно посмотреть, что будет с критикой, которая начинает звучать внутри Украины, в украинских СМИ — я сейчас, в частности, имею в виду всем известные независимые печатные издания, — в отношении военной стратегии Зеленского. К примеру, вот, была операция, успехом которой украинцы так хвалились: им удалось создать очаг сопротивления на левом берегу Днепра. Они рассказывали, что это большой успех, а оказалось, это российская ловушка: русские позволили группировке закрепиться, а теперь собираются её уничтожить. Много людей погибло. И сейчас звучит много критики. Это называют политикой пиара со стороны Зеленского, который чувствует себя обязанным кормить медийного монстра. Его яростно критикуют за напрасное убийство молодых украинцев. Только ради того, чтобы перейти на другой берег огромной реки Днепр. И мне кажется, на Украине тоже понимают, что Россия взяла себя в руки, что они не победят Россию. Они сохранят свою свободу. Они сохранят свою независимость — это точно. Но они не победят Россию. Они не вернут русскоязычные и пророссийские регионы.
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал победу над англичанином Линдоном Артуром на турнире «The day of reckoning» («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол нанёс поражение англичанину Линдону Артуру на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Шесть стран Евросоюза отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига. Как пишет «СТРАНА.ua», это Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта.
Объекты запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии подверглись массированным ударам с воздуха со стороны турецкой армии. Как сообщили в Минобороны республики, было уничтожено 29 целей.
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду наблюдает за поединком чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянина Дмитрия Бивола с англичанином Линдоном Артуром на турнире The day of reckoning («Судный день»).
Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что сделает всё от себя зависящее, чтобы в сезоне 2024 года значительно улучшить свои результаты в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина как кандидата на выборах президента России в 2024 году стартовал в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов сообщил, что он не из тех, кто критикует коллег. Так он ответил на вопрос журналистов, намерен ли претендент на президентский пост подвергать критике Владимира Путина.
Вооружённые силы Турции приступили к проведению военной операции на севере Ирака, целью которой стала борьба с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Решение об этом было принято после гибели 12 турецких военнослужащих.
Чешская разведка начала вербовать российского журналиста Ивана Сафронова ещё в 2012 году, тогда это была «безобидная встреча двух коллег», никаких заданий он тогда не получал, с ним начали выстраивать отношения.
События последних дней в Израиле и секторе Газа стали темой телефонного разговора, который 23 декабря провёл президент США Джо Байден с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Белом доме.
Осуждённый за госизмену Иван Сафронов передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, который представлял чешское разведсообщество, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах России, заявил в эфире «России 24» следователь ФСБ Александр Чабан.
Десять украинских волонтёров выехали за границу за гуманитарной помощью для подконтрольной Киеву части Херсонской области, однако назад так и не вернулись. Об этом сообщил назначенный украинскими властями чиновник Александр Прокудин.
Данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которые 23 декабря поступили в Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), послужили основанием для проведения расследования.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложения лишить артиста Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Президент США Джо Байден 11 октября убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов нанести превентивный удар по силам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal.