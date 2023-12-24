Французский эксперт: США заставят Украину заключить мир с Россией, независимо от исхода выборов

Независимо от исхода следующих президентских выборов, США намерены вскоре добиваться прекращения украинского конфликта, считает известный французский журналист и специалист по геополитике Рено Жирар. А учитывая, что Зеленского всё яростнее критикуют на Украине за провальную военную стратегию, похоже, что и сами украинцы начали понимать, что им не победить Россию и не вернуть утраченные территории, отмечает эксперт в интервью Sud Radio.

РЕНО ЖИРАР, обозреватель Le Figaro: Либо Трампа изберут президентом США, а он уже говорил, что решит проблему в 24 часа, то есть он спросит у Путина, чего тот хочет. Возможно, Украина не вступит в НАТО, и снова будет обсуждаться соглашение о границах и о гарантиях безопасности для России. Либо Байден будет переизбран. Тогда будет больше шансов на продолжение непримиримой позиции в отношении России. Но администрация Байдена и демократы также в конечном счёте захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что всё это заводит их слишком далеко. Кроме того, они понимают, что в стратегическом плане не в их интересах бросать Россию в объятия Китая. Так что с этим конфликтом уже почти всё ясно.

Но, на самом деле, крайне интересно посмотреть, что будет с критикой, которая начинает звучать внутри Украины, в украинских СМИ — я сейчас, в частности, имею в виду всем известные независимые печатные издания, — в отношении военной стратегии Зеленского. К примеру, вот, была операция, успехом которой украинцы так хвалились: им удалось создать очаг сопротивления на левом берегу Днепра. Они рассказывали, что это большой успех, а оказалось, это российская ловушка: русские позволили группировке закрепиться, а теперь собираются её уничтожить. Много людей погибло. И сейчас звучит много критики. Это называют политикой пиара со стороны Зеленского, который чувствует себя обязанным кормить медийного монстра. Его яростно критикуют за напрасное убийство молодых украинцев. Только ради того, чтобы перейти на другой берег огромной реки Днепр. И мне кажется, на Украине тоже понимают, что Россия взяла себя в руки, что они не победят Россию. Они сохранят свою свободу. Они сохранят свою независимость — это точно. Но они не победят Россию. Они не вернут русскоязычные и пророссийские регионы.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.