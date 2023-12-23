Риттер: благодаря Украине Россия «развелась» с Западом — и от этого только выиграла

Конфликт на Украине помог России не только продемонстрировать слабость НАТО. Также Москва окончательно «развелась» с Западом, считает военный эксперт Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Danny Haiphong он отметил, что от этого Россия только похорошела. Её города в порядке, чего не скажешь о западных. Кроме того, Россия добилась того, что Запад никогда больше не сможет диктовать ей свою волю.

СКОТТ РИТТЕР: И это ещё одна перемена, которая произошла в последнее время. Россия себя переосмыслила. Не знаю, обратил ли кто-нибудь внимание на заявления, сделанные ранее в этом году Путиным и Лавровым. О новой внешней политике России. Она строится на двух вещах: на суверенитете и на самодостаточности. В начале спецоперации экономика России была тесно переплетена с западной. И у русских всё ещё есть этот комплекс неполноценности, дескать, всё лучшее в Нью-Йорке, в Берлине и в Париже.

Ларри, ты же в Москве сейчас. И вовсе не за рубежом всё самое лучшее, Москва чертовски хороша! И Россия хороша! Я побывал в других уголках России — Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Ижевске, Воткинске. И они все тоже в полном порядке. Россия — в полном порядке. Она не идеальна. Москва далека от идеала, но Россия в целом… Ну да, проблемы есть. Но чёрт возьми, в 90-е у России была разрушена экономика и общество.

Путин восстанавливает их уже 23 года. Но вот что принёс ещё этот конфликт — Россия развелась с Западом. С Западом покончено. Это не значит, что она никогда не будет дружить с Западом, но Россия больше никогда не позволит Западу быть в таком положении, при котором она от него зависит. Эти дни навсегда позади.



Дата публикации 22 декабря 2023 года.