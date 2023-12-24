Датский министр интеграции Кааре Дыбвад Бек считает, что украинцам придётся вернуться на Украину. Украинцы «живут совершенно иначе, чем датчане», — цитирует политика Berliner Zeitung, для интеграции им нужно очень измениться. Дыбвад Бек также указывает, что и сам Киев хотел бы вернуть беженцев, поэтому европейцам не надо стыдиться того, что украинцам когда-нибудь придётся покинуть Европу. Те, кто всё же захочет остаться в Дании, должны обеспечивать себя сами, зарабатывать не меньше €50 тыс. в год.

«По данным опроса Копенгагенского университета, половина украинцев хотят остаться в Дании даже после окончания боевых действий», но датский министр по иммиграции и интеграции Кааре Дыбвад Бек от социал-демократической партии заявил, что украинцы смогут оставаться в стране лишь до окончания конфликта. Berliner Zeitung, ссылаясь на датскую прессу, пишет, что, по мнению министра, уже в 2025 году украинцы начнут обеспечивать себя сами или должны будут покинуть страну.

Министр подчёркивает, что правила ко всем беженцам одинаковы, у них есть права беженцев, пока есть основания давать такой статус. «Мы не изменим эту позицию. Мы работаем с временным размещением беженцев, независимо от того, откуда они прибыли», — цитирует министра издание.

Датский политик считает, что, хотя украинцы «в культурном отношении нам ближе, чем выходцы с Ближнего Востока», они всё равно «живут совершенно иначе, чем датчане», и им для интеграции нужно многому научиться. Например, «украинцы, которые приезжают в Данию, должны научиться не бить своих детей», — цитирует политика Berliner Zeitung.

Датский политик «известен своей жёсткой иммиграционной политикой» и был одним из тех, кто лоббировал недавнее ужесточение миграционной политики ЕС.

Сам Киев тоже хочет возвращения беженцев, поэтому «не нужно ничего стыдиться», — говорит Дыбвад Бек. «Я надеюсь, что украинцы заинтересованы в восстановлении своей страны, которая в этом нуждается», — отмечает он. Berliner Zeitung напоминает, что «совсем недавно правительство в Киеве призвало мужчин-беженцев призывного возраста присоединиться к борьбе против России».

Действующая датская программа предусматривает пребывание украинцев в стране до марта 2025 года. До сих пор ею воспользовались всего 30 278 украинских беженцев. По мнению министра, программа не нуждается в продлении, и после марта 2025 года украинцы должны будут на общих основаниях подавать на статус беженца или должны будут зарабатывать больше €50 тыс. в год, чтобы остаться в стране.