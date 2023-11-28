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СТРАНА: почти половина украинских беженцев хочет остаться в Дании навсегда

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результатам исследования, почти половина украинских беженцев хочет остаться в Дании даже после окончания боевых действий. Как пишет «СТРАНА», украинцы рассказали, что они уже выстроили новую жизнь в Дании и «пустили корни в обществе».
СТРАНА: почти половина украинских беженцев хочет остаться в Дании навсегда
AP

Половина украинских беженцев (49,5%) хочет остаться в Дании даже после окончания боевых действий. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Автор исследования из Копенгагенского университета Карен-Инге Карстофт подчеркнула, что не ожидала увидеть такие результаты. По её словам, многие из них уже выстроили новую жизнь в Дании и «пустили корни в обществе».
 
Как напоминает издание, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», украинские граждане, в том числе беженцы, считают, что проживают в Европе во вполне (34%) или скорее комфортных (51%) условиях. Только 13% украинцев назвали свои условия некомфортными.
 
Комфортность жизни зависит от местоположения и длительности пребывания в стране. В Северной Европе большинство респондентов (90%) живут в комфортных условиях, в то время как в Восточной (84%) и Южной Европе (83%) этот процент меньше.
 
Кроме того, около 44% украинцев, уехавших в Германию, заявили, что намерены остаться либо на несколько лет, либо даже навсегда — по сравнению с 39% в предыдущем опросе. Отмечалось, что три четверти беженцев посещали курсы немецкого языка или уже закончили их, что является важным условием для того, чтобы найти работу.
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