BreakingNews.ie: Ирландия намерена «замедлить поток» украинских беженцев

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что правительству необходимо «замедлить поток» украинских беженцев, сообщает BreakingNews.ie. За год их число подскочило на 72,1%, что в 10 раз превышает средний показатель по Евросоюзу.

В воскресенье премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что стране нужно «замедлить поток» украинских беженцев, пишет BreakingNews.ie. Он также отметил, что необходимо поменять систему предоставления убежища, потому что недопустимо по-прежнему принимать эмигрантов без ограничений.

Как передают ирландские СМИ, в новостной программе «Неделя в политике» на телеканале RTÉ премьер указал, что «миграция — это хорошая вещь для Ирландии». По его словам, цифры экономической миграции уже сдерживаются разрешениями на работу и визами. При этом он добавил, что стране нужно предоставлять беженцам такие же условия в плане размещения, трудоустройства и денежной помощи, как в других европейских странах.

Лео Варадкар отметил, что «даже страны с ультраправыми и антииммигрантскими правительствами» не пресекли нелегальную миграцию, однако погранконтроль в аэропортах необходимо улучшить. При этом Ирландии следует изучать документы, предоставляемые другими странами, потому что основной поток идёт из ЕС и Великобритании. Премьер-министр объяснил, что многие мигранты уехали из своей родной страны много месяцев или лет назад и провели некоторое время в других странах, прежде чем приехать в Ирландию. «Это называется вторичной миграцией, нам не следует её поощрять», — подчеркнул Варадкар.

Согласно статистике Еврокомиссии, за период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года число украинских беженцев в Ирландии выросло на 72,1%. Этот показатель в 10 раз выше, чем средний прирост по Евросоюзу за тот же период, указывает BreakingNews.ie.