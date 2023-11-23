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Nya Dagbladet: рост продовольственной бедности в Норвегии обогнал допандемийные показатели

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новый отчёт исследовательского фонда Фафо указывает на тревожный рост продовольственной бедности в Норвегии. По последним данным, в особенно уязвлённом положении находятся семьи с детьми и вновь прибывшие беженцы с Украины и из Сирии. Около 69% продовольственных фондов рапортуют о возросшем спросе на продовольствие после пандемии коронавируса, пишет Nya Dagbladet.
Nya Dagbladet: рост продовольственной бедности в Норвегии обогнал допандемийные показатели
AP
Сотрудники фонда социальных наук Фафо провели общенациональное исследование норвежской программы распределения продуктов питания. Среди прочего, исследование было сосредоточено на спросе на продовольственную помощь и на его изменении за последние годы. Кроме того, было изучено, какие группы населения испытывают нужду в оказании им продовольственной помощи и почему, сообщает издание Nya Dagbladet.
 
Учёные собрали сведения о 200 раздачах продуктов питания примерно тысяче получателей продуктов питания в стране. Как оказалось, более половины получателей продовольственной помощи — это семьи с детьми и недавно прибывшие в Норвегию беженцы, в основном с Украины и из Сирии. 69% продовольственных фондов также указывают, что в настоящее время в еде нуждаются больше людей, чем до пандемии коронавируса.
 
«Мы привыкли думать о норвежской бедности как об относительном явлении. Это значит, что вы находитесь в худшем положении, чем другие, но самое необходимое у вас всё же есть. Рост числа людей, которым действительно не хватает еды, позволяет предположить, что в Норвегии могут появиться очаги абсолютной бедности, то есть, когда людям не хватает самого необходимого для жизни», — заявила руководитель исследования и автор доклада Тоне Флёттен. 
 
В отчёте также показано, что люди, работающие неполный рабочий день или время от времени, а также семьи с детьми получают продовольственную помощь, хотя эти группы населения обычно не подвержены высокому риску продуктовой бедности в Норвегии. Как отмечает автор статьи, в Швеции тоже наблюдается растущая продовольственная бедность, о чём бьют тревогу шведские благотворительные организации.
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Nya Dagbladet Швеция Европа
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