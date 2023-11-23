Nya Dagbladet: рост продовольственной бедности в Норвегии обогнал допандемийные показатели

Новый отчёт исследовательского фонда Фафо указывает на тревожный рост продовольственной бедности в Норвегии. По последним данным, в особенно уязвлённом положении находятся семьи с детьми и вновь прибывшие беженцы с Украины и из Сирии. Около 69% продовольственных фондов рапортуют о возросшем спросе на продовольствие после пандемии коронавируса, пишет Nya Dagbladet.
Сотрудники фонда социальных наук Фафо провели общенациональное исследование норвежской программы распределения продуктов питания. Среди прочего, исследование было сосредоточено на спросе на продовольственную помощь и на его изменении за последние годы. Кроме того, было изучено, какие группы населения испытывают нужду в оказании им продовольственной помощи и почему, сообщает издание Nya Dagbladet.
Учёные собрали сведения о 200 раздачах продуктов питания примерно тысяче получателей продуктов питания в стране. Как оказалось, более половины получателей продовольственной помощи — это семьи с детьми и недавно прибывшие в Норвегию беженцы, в основном с Украины и из Сирии. 69% продовольственных фондов также указывают, что в настоящее время в еде нуждаются больше людей, чем до пандемии коронавируса.
«Мы привыкли думать о норвежской бедности как об относительном явлении. Это значит, что вы находитесь в худшем положении, чем другие, но самое необходимое у вас всё же есть. Рост числа людей, которым действительно не хватает еды, позволяет предположить, что в Норвегии могут появиться очаги абсолютной бедности, то есть, когда людям не хватает самого необходимого для жизни», — заявила руководитель исследования и автор доклада Тоне Флёттен.
В отчёте также показано, что люди, работающие неполный рабочий день или время от времени, а также семьи с детьми получают продовольственную помощь, хотя эти группы населения обычно не подвержены высокому риску продуктовой бедности в Норвегии. Как отмечает автор статьи, в Швеции тоже наблюдается растущая продовольственная бедность, о чём бьют тревогу шведские благотворительные организации.
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