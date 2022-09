Guardian: 153 млн тонн еды в помойку — ЕС выбрасывает больше продуктов, чем импортирует

Согласно статистике, количество продовольствия, которое за год выбрасывается в Евросоюзе, превышает объёмы пищевого импорта. Эксперты призывают руководство ЕС принять меры, чтобы к 2030 году сократить объём пищевых отходов вдвое. По их оценкам, это должно помочь справиться с климатическим кризисом и повысить продовольственную безопасность, пишет The Guradian.

По данным нового исследования, подготовленного экспертами из Feedback EU, ежегодный объём пищевых отходов в Евросоюзе превышает объёмы продовольственного импорта. Согласно опубликованным оценкам, каждый год в ЕС выбрасывается около 153 млн тонн продуктов. Это на 15 млн тонн больше, чем импортируется за тот же период, и вдвое превышает предыдущие оценки, сообщает The Guardian.



В отчёте также говорится, что количество пшеницы, выбрасываемой впустую, равно примерно половине экспорта украинской пшеницы и четверти экспорта других видов зерна из Евросоюза. По мнению экспертов, вполне можно было бы частично сдержать инфляцию и рост цен на продовольствие, просто сократив количество пищевых отходов на европейских фермах, говорится в статье.



«В период высоких цен на продукты питания и кризиса стоимости жизни — это просто скандал, что ЕС потенциально выбрасывает больше продуктов, чем импортирует. Теперь у Евросоюза есть прекрасная возможность установить юридически обязывающие цели для сокращения пищевых отходов на пути от фермы до стола в два раза к 2030 году, чтобы решить проблему изменения климата и повысить продовольственную безопасность», — заявил в этой связи директор Feedback EU Франк Мехилсен.



Хотя официальная статистика по пищевым отходам на фермах Евросоюза в 2020 году ещё не была опубликована, в новом исследовании использовались данные из расчёта индекса пищевых отходов Программы ООН по окружающей среде, а также из мета-исследования фонда WWF за 2021 год, посняется в статье. Исследование показывает, что на первичное производство ежегодно приходится около 90 млн тонн пищевых отходов — это в среднем в три раза больше, чем у домохозяйств.



При этом большая часть, вероятно, даже не регистрируется. Поскольку системы измерения отходов в ЕС, как правило, исключают те продукты питания на фермах, которые остались несобранными, неиспользованными или непроданными, поясняет The Guardian. По оценкам экспертов, около 20% производства продуктов питания в ЕС выбрасывается каждый год, что обходится европейским предприятиям и домохозяйствам в €143 млрд.



Кроме того, пищевые отходы в ЕС являются причиной не менее 6% общих выбросов парниковых газов, говорится в статье. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены на продовольствие при этом были в прошлом месяце на 8% выше, чем год назад. А цены на пшеницу, кукурузу и соевые бобы в этом году даже превысили рекорды, установленные в разгар мирового финансового кризиса 2008 года, отмечается в статье.



Аналитик и бывший старший экономист FAO Абдолреза Аббассиан считает, что эра дешёвых продуктов питания закончилась и цены останутся высокими даже после урегулирования конфликта на Украине. «Из-за ситуации в сфере энергетики, ситуации с удобрениями, роста неопределённости в мире, в том числе в области транспорта и поставок, не говоря уже об изменении климата, мы должны признать, что больше не увидим уже таких цен на продукты питания, как было десять лет назад и к которым мы привыкли», — подчеркнул он.



Ещё одно отдельное исследование, результаты которого были опубликованы в понедельник в журнале Nature Food, показало, что торговля пшеницей и кукурузой способна лишь частично уменьшить глобальную нехватку продовольствия, вызванную конфликтом на Украине, да и то это можно будет сделать за счёт увеличения выбросов углерода. В этом документе также прогнозируется вероятное повышение цен на кукурузу и пшеницу в предстоящем году на 4,6% и 7,2% соответственно.



Как полагает Оливье Де Шуттер, сопредседатель Международной группы экспертов по устойчивым продовольственным системам и специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека, главная проблема здесь заключается в том, что отходы в агропромышленном комплексе исторически считались в любом контексте более выгодными, чем эффективность.



«На обоих концах пищевой цепочки сокращение количества отходов обходится дорого, поэтому выгодно продавать людям больше еды, чем им нужно. Сроки реализации продуктов также устанавливаются таким образом, что обязывают людей покупать больше, чем они могут фактически потреблять», — подчеркнул он.



Ожидается, что в этом году Брюссель выдвинет предложение о введении первых в мире юридически обязательных целей по ограничению пищевых отходов, после того как 43 экологически чистых некоммерческих организации поддержали призыв Feedback EU — и выступили за сокращение отходов на 50% к 2030 году, пишет The Guardian.



«Все страны ЕС ранее взяли на себя обязательство вдвое сократить пищевые отходы в рамках целей ООН в области устойчивого развития. Однако за эти почти десять лет они мало чего добились, и наша экономика по-прежнему производит невероятно большое количество пищевых отходов», — заявил в этой связи Пётр Барчак, старший специалист по политике Европейского экологического бюро (EEB).



Европейское экологическое бюро призывает внедрить в Евросоюзе специальные законодательные меры, направленные на сокращение продовольственных отходов по всей цепочке продуктового снабжения — включая производство, переработку и индустрию общественного питания, сообщает The Guardian.