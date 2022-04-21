NTD: Австралия планирует вдвое сократить количество пищевых отходов к 2030 году

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно в мире выбрасывают треть продуктов питания, и эта статистика также применима к Австралии. Как передаёт NTD, власти страны пытаются решить эту проблему благодаря программе утилизации, в рамках которой из продуктов делают компост либо отправляют в продовольственные банки. Цель правительства Австралии — вдвое сократить количество пищевых отходов к 2030 году.

Поход в магазин — привычное для большинства людей действие. Как и то, что мы отправляем остатки еды в мусорку.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно в мире выбрасывают треть продуктов питания. Эта статистика также применима к Австралии. Местные власти говорят, что каждый год на свалках оказывается 7,6 миллиона тонн продуктов.

МЕЛИТА ДЖАЗБАК, сотрудница Института устойчивого будущего: Если человек покупает пять пакетов с продуктами, то примерно один пакет пропадает зря. 34 процента приходится на жилой сектор. То есть мы покупаем продукты и не едим их.

Это также потери для экономики. Только в Австралии ежегодно это около 27 миллиардов долларов. А если говорить о сельском хозяйстве, то четверть воды, которую используют для выращивания продуктов питания, в конечном итоге будет потрачена впустую. Для сравнения, один гамбургер — это 90-минутный душ.

В Австралии проблему пытаются решить. Создают программы утилизации. Из продуктов делают компост либо отправляют в продовольственные банки.

Есть и более креативные идеи. Майкл Моббс стал знаменитостью в Сиднее благодаря своим сиденьям, которые одновременно — устройства для создания компоста и грядки. Сюда можно сбрасывать любые пищевые отходы. Затем их перерабатывают черви.

МАЙКЛ МОББС, создатель скамеек-грядок: Я понял, что главный мой вклад будет состоять в том, что я переработаю еду и верну её обратно в землю.

Такие сиденья уже появились в некоторых кафе. А это ещё одна компания по переработке пищевых отходов. Называется «Компостная революция». Её цель — научить как можно больше людей производить компост у себя дома. Для этого она продаёт специальные ёмкости.

К программе присоединились 80 тысяч семей. В общей сложности они помогли избавить свалки от 23 тысяч тонн пищевых отходов.

А в целом цель правительства Австралии — вдвое сократить количество пищевых отходов к 2030 году.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2022 года.