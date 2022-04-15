NTD: стеклодув из Ганы хочет избавить свою страну от мусора и от импортных предметов из стекла

02:52
Вице-канцлер ФРГ Хабек высказался за наращивание поставок оружия на Украину
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил о необходимости нарастить объёмы поставок вооружения на Украину.
02:44
Лопес назвал справедливой победу «Айнтрахта» над «Барселоной» в ЛЕ
Бывший игрок сборной Аргентины по футболу Густаво Лопес прокомментировал победу немецкого «Айнтрахта» над испанской «Барселоной» в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
02:43
В России приземлился самолёт с вывезенными из Сирии российскими детьми
Самолёт с вывезенными из Сирии десятью российскими детьми на борту приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.
02:29
Тетюхин отреагировал на замену России на Украину на ЧМ-2022 по волейболу
Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин высказался о замене сборной России по волейболу на команду Украины на чемпионате мира 2022 года.
02:28
В Национальной мясной ассоциации заявили о возможном росте себестоимости производства мяса
Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил о возможном росте себестоимости производства мяса в России на 15—20% по итогам 2022 года.
02:17
В Пентагоне заявили, что Россия не препятствует поставкам оружия на Украину
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.
02:15
Макгрегор провёл первый спарринг после перелома ноги
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что провёл первый спарринг после травмы.
02:00
Начальник войск РЭБ Ласточкин рассказал о прослушке телефонов со стороны спецслужб НАТО
Сотрудники спецслужб стран НАТО активно прослушивают пользователей сотовой сети. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
01:54
Моуринью: «Рома» играет гораздо лучше, чем считают некоторые
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над норвежским клубом «Будё-Глимт» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА.
01:43
BI: санкции в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб Западу
Антироссийские санкции в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб экономикам стран Запада. Об этом сообщает издание Business Insider.
01:42
Туктамышева призналась, что родители никогда её не заставляли заниматься фигурным катанием
Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своих тренировках в детстве.
01:34
Reuters: суд оставил под стражей обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка
Суд в США постановил оставить под стражей обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка Фрэнка Джеймса. Об этом информирует Reuters.
01:20
SANA: ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям в небе над Дамаском
Средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по воздушным целям в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.
01:19
Хави — о вылете «Барселоны» из ЛЕ: теперь сосредоточимся на чемпионате
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави высказался о поражении в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА от немецкого «Айнтрахта».
01:07
В Госдепе прокомментировали реакцию России на возможное расширение НАТО
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга прокомментировал заявления российских властей относительно возможного расширения НАТО путём вхождения Швеции и Финляндии в состав альянса.
01:05
В Госдуме высказались о замене сборной России на Украину на ЧМ по волейболу
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о замене сборной России на команду Украины на чемпионате мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
00:54
Голикова выразила надежду на отсутствие дефицита лекарств в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что россияне не будут испытывать дефицита лекарственных препаратов.
00:49
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Стали известны все полуфинальные пары Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
00:39
Moody’s прокомментировало выплаты России по евробондам в рублях вместо долларов
Рейтинговое агентство Moody's прокомментировало рублёвые выплаты России по еврооблигациям. Отмечается, что подобные шаги противоречат условиям первоначальных контрактов.
00:35
ФШР предложила создать альтернативную международную федерацию шашек
Вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток сообщил, что ФШР выступила с идеей создания международной федерации на основе стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
00:25
США выразили готовность помочь Азербайджану и Армении в достижении мира
Власти США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира, в том числе посредством Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
00:16
Стали известны все полуфинальные пары ЛК
Стали известны все полуфинальные пары Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.
00:16
Гинцбург рассказал о сроках проведения третьей фазы исследований назальной вакцины от COVID
Третья фаза исследований назальной вакцины от коронавируса начнётся через несколько недель. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
00:10
Плотников — о победе ЦСКА в серии против СКА: у нас никто не дал заднюю
Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников высказался о победе над петербургским СКА в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
00:05
МО опубликовало новые данные о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны
Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё…» опубликовало новые документы о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.
00:00
«Рома» обыграла «Будё-Глимт» с разгромным счётом во втором матче 1/4 финала ЛК
Итальянская «Рома» нанесла поражение норвежскому «Будё-Глимту» во втором матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.
23:58
«Айнтрахт» обыграл «Барселону» и вышел в полуфинал ЛЕ
Немецкий «Айнтрахт» в гостях переиграл испанскую «Барселону» в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.
23:54
Байден заявил, что США потеряли лидерство в сфере инноваций
Президент Соединённых Шатов Джо Байден в ходе своего выступления в штате Северная Каролина по теме инфраструктурной реформы заявил, что страна потеряла лидерство в сфере инноваций.
23:45
В Минобороны России рассказали о коридорах для застрявших на Украине судов
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российские военные ежедневно открывают гуманитарный коридор для выхода судов из территориального моря Украины.
23:41
Чесноков: Рублёв пока неспособен показывать свою лучшую игру
Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
23:35
В ДНР заявили об обстреле украинскими военными населённого пункта Ясиноватая
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая.
23:29
Тедеско назвал фантастикой выход «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы
Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
23:25
Рогозин обсудил с Путиным создание боевых ракетных комплексов и баллистических ракет
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале рассказал, что во время визита российского президента Владимира Путина на космодром Восточный они обсудили создание боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет.
23:14
Власти США расширили перечень самолётов — нарушителей антироссийских санкций
Американское Министерство торговли добавило десять самолётов, в том числе белорусских, в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за «нарушения экспортных ограничений», наложенных на Россию.
23:07
Гроссмейстер Кряквин — о решении ФШР: теперь придётся жить в Улан-Удэ
Российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин высказался о решении Федерации шахмат России (ФШР) войти в состав Азиатской шахматной федерации (ACF).
23:01
Мостовой: ничего страшного в безголевой серии Дзюбы нет
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал безголевую серию нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ).
23:00
Минобороны России: крейсер «Москва» затонул при буксировке
Крейсер «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса, затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны России.
22:51
Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 14 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек, из них 2328 — дети. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:50
Самедов: обвинение футбольного агента Лельчук в харассменте звучит ужасно и смешно
Бывший футболист и селекционер московского «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал слова футбольного агента Полины Лельчук, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.
22:38
Режим ЧС ввели в обстрелянном украинскими военными районе Брянской области
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела ВСУ пострадали восемь человек и повреждено свыше 100 жилых домов.
22:36
Быков поделился эмоциями от седьмого матча серии ЦСКА — СКА
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на выход ЦСКА в финал Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.
22:33
Тимошинина и Терновой победили на открытом Кубке Белоруссии по прыжкам в воду
Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Юлия Тимошинина завоевала золотую медаль на открытом Кубке Белоруссии в Минске.
22:26
Сдавшийся в Мариуполе британский наёмник рассказал о разочаровании в киевском режиме
Сдавшийся в плен в Мариуполе британский наёмник Эйден Эслин на допросе рассказал, почему разочаровался в киевском режиме.
22:17
В ЛНР заявили о задержании второго сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики задержало второго сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в государственной измене.
22:15
Фёдоров высказался о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу столичной команды в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над петербургским СКА.
22:15
Сушинский высказался о седьмом матче серии ЦСКА — СКА
Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился эмоциями о седьмом матче серии ЦСКА — СКА (3:0) полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:13
Президент США Байден выразил готовность поехать в Киев
Американский лидер Джо Байден заявил, что готов отправиться с личным визитом в украинскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости.
22:02
Около 100 домов повреждено в результате обстрела посёлка Климово в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что порядка 100 домов получили повреждения в результате обстрела посёлка Климово.
21:53
Минобороны России: в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях проводятся 14 гумакций
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 14 апреля в Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях проводится 14 гуманитарных акций.
21:46
Сборная Украины заменит Россию на ЧМ-2022 по волейболу
Руководство Международной федерации волейбола (FIVB) приняло решение отдать сборной Украины место России на чемпионате мира — 2022 среди мужских команд.