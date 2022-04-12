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NTD: на выставке в Испании представили картины с ароматами
В Испании решили привлечь внимание к искусству необычным способом. Как передаёт NTD, в Национальном музее Прадо в Мадриде открылась обонятельная выставка «Суть картины», где посетителям предлагают насладиться картиной не только зрительно, но и почувствовать аромат того, что на ней изображено.

Аромат наполняет воздух в Национальном музее Прадо в Мадриде. Всё дело в специальных диффузорах, которые установили возле мониторов.

Здесь открылась обонятельная выставка, которую назвали «Суть картины». Посетителям предлагают насладиться картиной не только зрительно.

АЛЕХАНДРО ВЕРГАРА, куратор выставки: Мы решили привлечь внимание к искусству необычным способом. После долгих размышлений мы выделили обоняние. Сделали это, чтобы показать, как пахнет прошлое.
 
В 1636 году эти пять картин находились в Мадриде, в коллекции короля Филиппа IV. Они были среди самых важных работ монаршей коллекции.
 
Например, это картина XVII века Брейгеля и Рубенса. По удачному стечению обстоятельств называется «Запах». Посетители могут почувствовать аромат того, что на ней изображено.
 
АЛЕХАНДРО ВЕРГАРА: На картине примерно 80-90 объектов, которые издают какой-то запах, в основном цветы. Мы выбрали десять из этих объектов и принесли несколько экранов, созданных с помощью технологии под названием «Воздушный парфюм».
 
Нажав на определённую цифру, ощущаешь запах цветка. Впрочем, понюхать можно не только растения. Также есть собаки, надушенные перчатки, контейнеры с ароматными веществами и даже старинный освежитель воздуха с перегонными трубками и эссенциями.
 
ГРЕГОРИО СОЛА, куратор выставки: Слияние двух чувств, визуального и обонятельного, заостряет память. Думаю, что добавление запаха к картине заставит людей вспомнить Яна Брейгеля и Рубенса гораздо быстрее.
 
У посетителей мнения разделились.
 
ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ: Животные пахнут не очень. Больше всего понравились апельсиновый цвет и жасмин.
 
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ВЫСТАВКИ: Это добавляет определённую грань. Но от этого картины не становятся лучше. Это хорошо и интересно, но самое важное — это всё-таки увидеть саму картину.
 
Выставка в Мадриде открыта до 3 июля.
 
Дата выхода в эфир 11 апреля 2022 года

 

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