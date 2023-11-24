Guardian: тысячи семей украинских беженцев в Британии окажутся на улице

Тысячи семей украинских беженцев в Великобритании этой зимой рискуют стать бездомными. Как пишет The Guardian, согласно исследованию британского Красного Креста, вероятность подобного сценария для украинцев в четыре раза выше, чем для всех остальных. Украинцы оказались в группе риска из-за возможности разрыва отношений с арендодателями, языкового барьера и трудностей на рынке жилья.

Согласно исследованию британского Красного Креста, этой зимой остаться бездомными рискуют тысячи семей украинских беженцев. Как пишет The Guardian, в отчёте говорится, что к концу текущего финансового года за помощью обратятся 6220 семей украинских беженцев, что на 13% больше показателя 2022—2023 годов. По прогнозам, почти 5 тыс. из них столкнутся с такими факторами бездомности, как ночёвка на улице, скитание по знакомым и проживание в хостеле.

Исследователи обнаружили, что в Британии для украинских семей риск стать бездомными выше, чем для остальных. В 2022—23 годах за соответствующей поддержкой обратились в общей сложности 298 430 семей, то есть 1,24% всех домохозяйств Англии. И этот четырёхкратный риск распространяется на территорию всей страны.

Исследование публикуют в период роста спроса на доступное жильё по всей Великобритании. Украинцы оказались в группе риска из-за возможности разрыва отношений с арендодателями, языкового барьера и трудностей на рынке жилья.

На сегодняшний день в стране проживает более 192 тыс. украинцев, прибывших в рамках двух основных правительственных программ: Homes for Ukraine, где их принимают у себя британские семьи, и UkraineFamily Scheme, которая позволяет украинцам переезжать к уже обосновавшимся в Великобритании родственникам.

Ключевые рекомендации по предотвращению кризиса бездомности среди украинцев включают несколько пунктов. Это продление выплат хозяевам на третий год действия программы Homes for Ukraine, которые изначально предусматривались лишь в первые два года, поддержка органов местного самоуправления в предоставлении гарантов аренды и схем обеспечения договора аренды, чтобы помочь украинцам с доступом к рынку частного съёмного жилья, и увеличение местных жилищных пособий, которые используются для расчёта соответствующих ставок в соответствии с рыночными ценами.

Виктория, одна из подопечных британского Красного Креста, бежала с Украины в Великобританию по программе Homes for Ukraine вместе с матерью-инвалидом и семилетним сыном. Почувствовав облегчение и оказавшись в безопасности, они никак не ожидали столкнуться с угрозой оказаться без крыши над головой всего через полгода пребывания на новом месте.

«Я волновалась, что мы окажемся на улице, и понятия не имела, что делать. Не знать, что тебя ждет дальше, — большой стресс», — поделилась она.

Этой семье удалось заручиться поддержкой муниципального совета и Красного Креста и найти съёмное жильё, но проблемы на этом не закончились: «Нам не разрешают подавать на гражданство, мы работаем без устали и не имеем представления о том, что будет дальше. После пандемии и вооружённого конфликта хочется иметь возможность хоть как-то планировать будущее».

Глава информационно-правового отдела британского Красного Креста Оливия Филд заявила: «Этой зимой мы ожидаем, что в Великобритании бездомными останутся тысячи мужчин, женщин и детей с Украины. Сотрудники британского Красного Креста всё чаще сталкиваются с их просьбами о помощи и поддержке в поиске долгосрочного жилья. Зачастую они не имеют возможности внести первоначальный взнос за аренду и рискуют оказаться исключёнными из муниципальных программ по борьбе с бездомностью. Мы также знаем, что из-за кризиса стоимости жизни многие принимающие семьи, которые великодушно открыли свои двери нуждающимся, теряют способность поступать так и дальше».