Зеленский пытается втянуть США в ядерную войну, поэтому для американцев он враг, рассуждает журналист Такер Карлсон в интервью Breaking Points. Карлсон был одним из немногих, кто устоял перед «культом Зеленского» в начале украинского конфликта, чем навлёк на себя гнев всей американской элиты.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Оглядываясь назад, я скажу, что украинский конфликт и вакцина… и в какой-то мере события 6 января, насчёт которых я, в сущности, оказался прав… но по всем этим трём темам моя позиция расходилась с общепринятой. И по двум из них разногласия были совершенно табуированы! Нельзя было заходить за эту черту! И я не вполне понимаю почему.



Мне кажется, причины были разными. С вакциной — очевидно, потому что фармацевтические компании самые большие рекламодатели для СМИ. Они размещают рекламу не для того, чтобы продавать свою продукцию, ведь в большинстве случаев нельзя просто пойти и купить её (без рецепта врача. — ИноТВ). Так в чём же цель? Не в том, чтобы продавать продукцию, а в том, чтобы влиять на то, что говорят о ней СМИ! И это очень эффективно. Итак, эту черту я переступил по-крупному! Потому что я считал вакцину опасной. Оказалось, она и вправду опасна.



А в случае с Украиной все до единого представители «верхнего одного процента», люди с самыми высокими доходами и самым большим влиянием, в буквальном смысле, практически все без исключения, услышали этот странный сигнал, приказавший им покланяться Зеленскому. И я не вполне понимаю, что это было. Я смотрел на Зеленского и думал: «Это очень плохой человек…»



Да.



ТАКЕР КАРЛСОН: Он хочет втянуть мою страну в ядерную войну! Я его не знаю, так что я не нападаю на него лично. Но всякий, кто хочет, чтобы мои дети рисковали погибнуть в ядерной войне, мой враг. Всё просто. Так что я решил, что этот человек — зло, в той мере, в которой он действует против интересов моих детей. И когда я высказал это — ой-ой-ой! — было такое чувство, будто взорвалась бомба! Люди не могли этого вынести! И я не вполне понимаю, что происходило. Только все в Аспене, Нантакете, Джэксоне и Бетесде полностью в это включились! Когда-нибудь историки выяснят почему. Я действительно не знаю, но это так!



Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.