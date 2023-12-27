Tucker on X Оригинал

Американский экономист: «Гегемонии США вот-вот настанет конец»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Экономика США десятки лет росла в долг благодаря готовности других стран покупать облигации казначейства и торговать в долларах, однако теперь ситуация в мире стремительно меняется, заявляет экономист Стефани Помбой в интервью Такеру Карлсону. По её словам, финансовая гегемония США под угрозой, но высокомерие вашингтонской элиты мешает адекватно реагировать на происходящее.

Я не так уж стар, но даже я помню мир, в котором люди относились к долгам с подозрением, а быть чьим-то должником не считалось добродетелью. Если бы вы сделали долги основой вашего бизнеса — и уж тем более вашей экономики, — это назвали бы безумием и беспечностью! А потом всё вдруг разительно изменилось, и долг стал респектабельным бизнесом. «Я продаю долги, проблемные долги!» А потом мы положили долги в основу всей нашей экономики. И это, конечно же, было сумасшествием. Но как, по-вашему, произошло это изменение в восприятии?


СТЕФАНИ ПОМБОЙ, экономист: Это интересно. На самом деле, всё это восходит к началу 1980-х. И, откровенно говоря, меня это не удивляет, у нас был пик процентных ставок, и, когда ставки начали снижаться, привлекательность кредитов стала расти, потому что можно было занимать под всё более низкий процент. И тогда, как вы отметили, Такер, это в каком-то смысле стало двигателем экономического роста.

Мы перестали производить реальные вещи, тяжёлый труд мы передали на аутсорсинг в такие страны, как Китай, Индонезия, Индия и не только. А сами занялись производством бумаг, наверное потому, что это занятие гораздо элегантнее. Руки, знаете ли, не пачкаются. Итак, мы предоставили остальному миру производить все наши безделушки, и материалы, и препараты, как оказалось, в то время, как сами производили бумажные заявления.

И мы вообразили, что на всех этих долгах, которые мы печатали, мы можем расти вечно, потому что весь остальной мир настолько влюблён в наши доллары, что будет и дальше забрасывать нас деньгами, какими бы возмутительными ни были наши расходы, мир будет и дальше поддерживать нас, одалживая нам деньги и принимая взамен наши доллары. Но всё это меняется, причём быстро.

Однако здесь, в США, люди, ответственные за политический курс, по-прежнему зашорены. Они воображают, что статус доллара США как мировой резервной валюты никогда не будут оспаривать. И что мы можем и дальше экстравагантно печатать деньги, знаете, до бесконечности, и все это проглотят. Но в реальности уже не так. Наши казначейские облигации больше не покупают, вместо наших долларов вкладываются в золото, нефть и стратегические ресурсы. Страны переходят к торговле в местных валютах, чтобы не приходилось проводить долларовые транзакции.

Так что, я думаю, гегемонии США вот-вот настанет конец. А администрация Байдена и очень многие в Вашингтоне тем временем просто спят, как будто ничего такого не происходит. И это невероятно опасно как для нашей экономики, так и для нашей национальной безопасности.

У меня, определённо, такое же впечатление. Каждый раз, когда я выезжал за границу в этом году, мне было очевидно, что американский контроль над мировыми финансовыми системами ослабевает и что последствия могут быть пугающими. Как, по-вашему, в Вашингтоне никто не в курсе происходящего? Или это просто слишком ужасно, чтобы признать?

СТЕФАНИ ПОМБОЙ: Знаете, Такер, я часто задаюсь этим вопросом. И я пришла к выводу, что Уолл-стрит явно слишком тяжело это признать. Слишком болезненна эта правда. Так что они продолжают предаваться фантазиям о том, что у доллара США нет соперников.

В Вашингтоне, я уверена, не могут не знать о происходящем. Потому что они это видят. Знаете, казначейство в курсе, что центральные банки других государств больше не завсегдатаи его аукционов. Совсем наоборот. Китай уже много лет продаёт больше облигаций нашего казначейства, чем покупает. Россия их вообще не держит  она полностью избавилась от облигаций Казначейства США.


Итак, в Вашингтоне, я уверена, знают, что это происходит. Но у них, как у многих политиков, непреоборимое высокомерие, поэтому они воображают, что каким-то образом сумеют сделать всё, как было, если ситуация выйдет из-под контроля. Так что я не знаю… Я задаюсь этим вопросом, Такер. Но в данный момент, пока мы ищем ответ, тенденции меняются, а мы ничего с этим не делаем!

Вот сейчас я слушаю себя, как я рассказываю эти мрачные новости, и мне совсем не хочется быть похожей на какого-нибудь шизофреника, который стоит на углу улицы с плакатом: «Конец близко!» Но, увы, сейчас экономический и геополитический ландшафт претерпевает много больших, долгосрочных изменений, а люди, ответственные за политический курс, всё это игнорируют! И, знаете, это страшно — наблюдать, зная, что никто не воспринимает эти угрозы всерьёз.

Я постоянно думаю об этом, с тех пор, как начался конфликт на Украине.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Tucker on X США Северная Америка
теги
Джо Байден долг доллар Китай Россия США Такер Карлсон экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров