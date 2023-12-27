Американский экономист: «Гегемонии США вот-вот настанет конец»

Экономика США десятки лет росла в долг благодаря готовности других стран покупать облигации казначейства и торговать в долларах, однако теперь ситуация в мире стремительно меняется, заявляет экономист Стефани Помбой в интервью Такеру Карлсону. По её словам, финансовая гегемония США под угрозой, но высокомерие вашингтонской элиты мешает адекватно реагировать на происходящее.

Я не так уж стар, но даже я помню мир, в котором люди относились к долгам с подозрением, а быть чьим-то должником не считалось добродетелью. Если бы вы сделали долги основой вашего бизнеса — и уж тем более вашей экономики, — это назвали бы безумием и беспечностью! А потом всё вдруг разительно изменилось, и долг стал респектабельным бизнесом. «Я продаю долги, проблемные долги!» А потом мы положили долги в основу всей нашей экономики. И это, конечно же, было сумасшествием. Но как, по-вашему, произошло это изменение в восприятии?



СТЕФАНИ ПОМБОЙ, экономист: Это интересно. На самом деле, всё это восходит к началу 1980-х. И, откровенно говоря, меня это не удивляет, у нас был пик процентных ставок, и, когда ставки начали снижаться, привлекательность кредитов стала расти, потому что можно было занимать под всё более низкий процент. И тогда, как вы отметили, Такер, это в каком-то смысле стало двигателем экономического роста.



Мы перестали производить реальные вещи, тяжёлый труд мы передали на аутсорсинг в такие страны, как Китай, Индонезия, Индия и не только. А сами занялись производством бумаг, наверное потому, что это занятие гораздо элегантнее. Руки, знаете ли, не пачкаются. Итак, мы предоставили остальному миру производить все наши безделушки, и материалы, и препараты, как оказалось, в то время, как сами производили бумажные заявления.



И мы вообразили, что на всех этих долгах, которые мы печатали, мы можем расти вечно, потому что весь остальной мир настолько влюблён в наши доллары, что будет и дальше забрасывать нас деньгами, какими бы возмутительными ни были наши расходы, мир будет и дальше поддерживать нас, одалживая нам деньги и принимая взамен наши доллары. Но всё это меняется, причём быстро.



Однако здесь, в США, люди, ответственные за политический курс, по-прежнему зашорены. Они воображают, что статус доллара США как мировой резервной валюты никогда не будут оспаривать. И что мы можем и дальше экстравагантно печатать деньги, знаете, до бесконечности, и все это проглотят. Но в реальности уже не так. Наши казначейские облигации больше не покупают, вместо наших долларов вкладываются в золото, нефть и стратегические ресурсы. Страны переходят к торговле в местных валютах, чтобы не приходилось проводить долларовые транзакции.



Так что, я думаю, гегемонии США вот-вот настанет конец. А администрация Байдена и очень многие в Вашингтоне тем временем просто спят, как будто ничего такого не происходит. И это невероятно опасно как для нашей экономики, так и для нашей национальной безопасности.



У меня, определённо, такое же впечатление. Каждый раз, когда я выезжал за границу в этом году, мне было очевидно, что американский контроль над мировыми финансовыми системами ослабевает и что последствия могут быть пугающими. Как, по-вашему, в Вашингтоне никто не в курсе происходящего? Или это просто слишком ужасно, чтобы признать?



СТЕФАНИ ПОМБОЙ: Знаете, Такер, я часто задаюсь этим вопросом. И я пришла к выводу, что Уолл-стрит явно слишком тяжело это признать. Слишком болезненна эта правда. Так что они продолжают предаваться фантазиям о том, что у доллара США нет соперников.



В Вашингтоне, я уверена, не могут не знать о происходящем. Потому что они это видят. Знаете, казначейство в курсе, что центральные банки других государств больше не завсегдатаи его аукционов. Совсем наоборот. Китай уже много лет продаёт больше облигаций нашего казначейства, чем покупает. Россия их вообще не держит — она полностью избавилась от облигаций Казначейства США.



Итак, в Вашингтоне, я уверена, знают, что это происходит. Но у них, как у многих политиков, непреоборимое высокомерие, поэтому они воображают, что каким-то образом сумеют сделать всё, как было, если ситуация выйдет из-под контроля. Так что я не знаю… Я задаюсь этим вопросом, Такер. Но в данный момент, пока мы ищем ответ, тенденции меняются, а мы ничего с этим не делаем!



Вот сейчас я слушаю себя, как я рассказываю эти мрачные новости, и мне совсем не хочется быть похожей на какого-нибудь шизофреника, который стоит на углу улицы с плакатом: «Конец близко!» Но, увы, сейчас экономический и геополитический ландшафт претерпевает много больших, долгосрочных изменений, а люди, ответственные за политический курс, всё это игнорируют! И, знаете, это страшно — наблюдать, зная, что никто не воспринимает эти угрозы всерьёз.



Я постоянно думаю об этом, с тех пор, как начался конфликт на Украине.



Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.