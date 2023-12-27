WION: медленно, но верно — доллар США теряет статус главной резервной валюты

Доля американской валюты в резервах центробанков стран мира сократилась по итогам третьего квартала нынешнего года до 59,2 процента, что стало самым низким показателем с прошлого года, когда он упал ниже 60 процентов, передаёт WION. Как подчёркивается в репортаже канала, это чётко показывает, что большинство стран движутся к отказу от доллара во взаиморасчётах — хоть этот процесс и протекает медленно.

Далее в деловых новостях: теряет ли доллар США своё доминирующее положение в качестве мировой резервной валюты? О том, как меняли в течение уходящего года свой подход центробанки стран мира — в нашем следующем репортаже.

Наступает 2024 год — и центральным для мировых рынков фактором сейчас выступает геополитическая динамика. Америка успела наложить санкции на самые разные страны, лишая их доступа к международным платёжным системам и доллару. Из-за этого многие страны засматриваются на альтернативные доллару валюты.

Как свидетельствуют свежие данные Международного валютного фонда, доля доллара США в валютных резервах центробанков стран мира сокращается. Согласно этим данным, доля доллара упала в третьем квартале до самой низкой планки с четвёртого квартала прошлого года.

Активное использование доллара в международной торговле, особенно на рынках сырья и энергоресурсов, много лет приносило американской валюте пользу — доллар стал приоритетной резервной валютой для большинства центробанков мира. Однако с 2000 года, когда его доля в мировых валютных запасах составляла более 70 процентов, доллар постепенно теряет своё доминирующее положение: доля американской валюты в третьем квартале нынешнего года уменьшилась до 59,2 процента, что стало самым низким показателем с момента, когда она упала ниже 60 процентов в прошлом году.

Доля евро в мировых резервах также несколько уменьшилась, а вот японская йена свои позиции укрепила. Доли китайского юаня, британского фунта, австралийского и канадского долларов, а также швейцарского франка почти не изменились. Ряд других валют, включая рупию, в минувшем квартале свои доли увеличили.

Что всё это значит для мировой торговли и валют? Это отражает настрой мира по отношению к американскому доллару и США в целом. Большинство стран медленно, но верно уходят от доминирования доллара в торговле, пытаясь наладить расчёты в собственных валютах. Так, Индия создала механизм для расчётов по торговым сделкам в рупиях, который постепенно становится всё более популярным.

Вместе с тем доля доллара США до сих пор превышает 50 процентов — а значит, для того, чтобы другие валюты смогли затмить американскую, понадобится ещё немало времени. И всё же сдвиг явно есть, и он уже заметен. Отдел репортажей, WION.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2023 года.