Закрытие программы Такера Карлсона на Fox News было радостью для многих республиканцев в конгрессе США: популярный телеведущий настраивал их избирателей против финансирования конфликта на Украине, отмечает журналист Гленн Гринвальд. Сам Карлсон признаётся, что его позиция очень не нравилась руководству Fox, однако он до сих пор не понимает того фанатизма, с которым американский истеблишмент взялся спасать режим Зеленского.

Что нам точно известно, так это то, что, когда вашу программу закрыли, кучка республиканцев в конгрессе самым трусливым образом — в соответствии со своей натурой — поспешила заявить в Politico и других СМИ: «Мы так рады, что его больше нет в эфире! Потому что его позиция против вооружённого конфликта на Украине так мешала нам финансировать этот конфликт! Ведь многие наши избиратели спрашивали: «Зачем вы финансируете этот конфликт на другом конце мира, когда у нас и здесь проблем хватает?»



Мы также знаем, что, закрыв вашу программу, они, по сути, устранили самый громкий голос против главного приоритета нашего аппарата национальной безопасности — вооружённого конфликта на Украине. Осталась пара человек, демонстрирующих некоторый скептицизм, но это не идёт ни в какое сравнение с вашей последовательной позицией. Есть ли у вас какие-то сомнения… Даже при том, что могут быть другие причины… Явно это было не из-за рейтинга: у вас не было скандалов, как у других уволенных ведущих Fox, у других ведущих популярных программ, ничего такого. Итак, есть ли у вас какие-то сомнения в том, что ваша решительная позиция против этого вооружённого конфликта, который поддерживала большая часть истеблишмента Республиканской партии и который был главным приоритетом аппарата национальной безопасности, это как минимум одна из причин того, что вас сняли с эфира?



ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Опять-таки, у меня нет доказательств. Но и сомнений, как вы выразились, тоже нет. Объяснение, просочившееся… оттуда, откуда просачиваются объяснения, заключалось в том, что я расист. На самом деле, я не расист. И все, кто меня знает, в курсе, что я не расист. Так что я знал, что дело не в этом.



Итак, моя позиция по важному вопросу явно была глубоко непопулярна в том мире, в котором жили руководители этих компаний. Им чрезвычайно не нравилась моя позиция по вакцине, но это, скажем так, дело прошлое. А украинский конфликт ещё не ушёл в прошлое, и в тот момент он был в критической фазе. И мои взгляды вызывали настоящее отвращение. Я знаю, потому что мне заявляли об этом в лицо. Но, надо сказать, меня никогда не просили изменить мои взгляды. Тем не менее было совершенно ясно, что людям это совсем не нравится. Но я не останавливался.



И, наверное, мне остаётся лишь гадать… Дело даже не во мне; может быть, у вас есть хорошая гипотеза: что это вообще было? Здесь нельзя довольствоваться простым объяснением, мол, люди обогащаются на боевых действиях — конечно, обогащаются. И, конечно, производители оружия обожают войну. Они так и говорят. Я всё понимаю, буквально вчера они встречались с Зеленским. Но это не объясняет того, что весь американский правящий класс стал так сильно переживать за судьбу украинского правительства. Это что-то гораздо более глубокое… Что это было? Как будто некий причудливый тайный сигнал, который могли услышать только люди с высоким доходом и престижным образованием, и они ушли в это с головой, с каким-то даже религиозным фанатизмом.



Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.