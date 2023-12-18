Гринвальд: Такер Карлсон на Fox News мешал финансировать украинский конфликт
Что нам точно известно, так это то, что, когда вашу программу закрыли, кучка республиканцев в конгрессе самым трусливым образом — в соответствии со своей натурой — поспешила заявить в Politico и других СМИ: «Мы так рады, что его больше нет в эфире! Потому что его позиция против вооружённого конфликта на Украине так мешала нам финансировать этот конфликт! Ведь многие наши избиратели спрашивали: «Зачем вы финансируете этот конфликт на другом конце мира, когда у нас и здесь проблем хватает?»
Мы также знаем, что, закрыв вашу программу, они, по сути, устранили самый громкий голос против главного приоритета нашего аппарата национальной безопасности — вооружённого конфликта на Украине. Осталась пара человек, демонстрирующих некоторый скептицизм, но это не идёт ни в какое сравнение с вашей последовательной позицией. Есть ли у вас какие-то сомнения… Даже при том, что могут быть другие причины… Явно это было не из-за рейтинга: у вас не было скандалов, как у других уволенных ведущих Fox, у других ведущих популярных программ, ничего такого. Итак, есть ли у вас какие-то сомнения в том, что ваша решительная позиция против этого вооружённого конфликта, который поддерживала большая часть истеблишмента Республиканской партии и который был главным приоритетом аппарата национальной безопасности, это как минимум одна из причин того, что вас сняли с эфира?
ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Опять-таки, у меня нет доказательств. Но и сомнений, как вы выразились, тоже нет. Объяснение, просочившееся… оттуда, откуда просачиваются объяснения, заключалось в том, что я расист. На самом деле, я не расист. И все, кто меня знает, в курсе, что я не расист. Так что я знал, что дело не в этом.
Итак, моя позиция по важному вопросу явно была глубоко непопулярна в том мире, в котором жили руководители этих компаний. Им чрезвычайно не нравилась моя позиция по вакцине, но это, скажем так, дело прошлое. А украинский конфликт ещё не ушёл в прошлое, и в тот момент он был в критической фазе. И мои взгляды вызывали настоящее отвращение. Я знаю, потому что мне заявляли об этом в лицо. Но, надо сказать, меня никогда не просили изменить мои взгляды. Тем не менее было совершенно ясно, что людям это совсем не нравится. Но я не останавливался.
И, наверное, мне остаётся лишь гадать… Дело даже не во мне; может быть, у вас есть хорошая гипотеза: что это вообще было? Здесь нельзя довольствоваться простым объяснением, мол, люди обогащаются на боевых действиях — конечно, обогащаются. И, конечно, производители оружия обожают войну. Они так и говорят. Я всё понимаю, буквально вчера они встречались с Зеленским. Но это не объясняет того, что весь американский правящий класс стал так сильно переживать за судьбу украинского правительства. Это что-то гораздо более глубокое… Что это было? Как будто некий причудливый тайный сигнал, который могли услышать только люди с высоким доходом и престижным образованием, и они ушли в это с головой, с каким-то даже религиозным фанатизмом.
Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.
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