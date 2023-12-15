Такер Карлсон: немцам стыдно говорить о подрыве «Северного потока»

Соединённые Штаты разрушили экономику Германии и Европы на десятилетия вперёд, лишив своих союзников дешёвой энергии. Однако немцам неловко поднимать эту тему, отмечает Такер Карлсон в интервью Джимми Дору. По словам Карлсона, всему виной «синдром завоёванного народа»: Германия слишком находится под американской оккупацией с 1945 года.

Как по-вашему, почему Германия и Европа поддерживают боевые действия на Украине? Ведь сейчас Германия платит за энергию в четыре раза больше, чем до того, как мы взорвали газопровод «Северный поток»! Почему их политики продолжают это поддерживать? Потому что у НАТО… Потому что у нас 800 или 900 военных баз? Мы только что построили две в Сирии! Две военные базы на территории чужой страны, которую мы оккупируем, и при этом мы называем Путина бандитом! Так почему, как вы думаете, Германия и Европа поддерживают нас, когда мы гадим им с их энергетикой?



ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Замечательный вопрос! Этим летом, раз уж я был безработным, я шесть раз побывал в Европе. И ездил повсюду, и везде задавал тот же вопрос: «НАТО взорвало газопровод «Северный поток», крупнейший источник дешёвой энергии для единственной важной страны в Европе, то есть для Германии, экономического двигателя Европы. И разрушило вашу экономику, возможно, навсегда. И вы ничего об этом не говорите! Почему?» Прямой ответ получить невозможно, когда вы затрагиваете эту тему, сразу возникает очень неловкое положение.



Что же мы видим? Вот что. Германия оккупирована американскими войсками уже 80 лет. И на самом деле вы видите, что происходит, когда страна терпит поражение в катастрофической войне. То же самое, кстати, с Японией. Получается этот извращённый синдром завоёванного народа: они направляют гнев вовнутрь и ненавидят себя. Немцы действительно себя ненавидят! Думаю, это очевидно из их сексуальной жизни и озабоченности фекалиями. Но это также очевидно из их политики…



(Смех.)



Нет, я совершенно серьёзно. Проблема в том, что люди, которые действительно ненавидят себя, опасны для вас. Человек, который себя ненавидит, никогда не будет обращаться с вами хорошо. Вас он тоже ненавидит. Это самые жуткие люди. Итак, если вы беспокоитесь по поводу возрождения немецкого национализма, если вы беспокоитесь, что немцы решат: «Сотни лет мы убивали людей, давайте делать это снова»… Продолжайте в том же духе. Это что-то совершенно нездоровое.



Если ваш так называемый союзник разрушает вашу страну для будущих поколений, а именно это и сделала администрация Байдена, выведя из строя газопровод «Северный поток», и вы даже не считаете возможным высказаться на этот счёт, это как если бы какой-то мужик прямо сейчас насиловал вашу жену, а вам было бы неловко об этом упоминать! Всё именно так и есть! Это значит, что вы больной ублюдок, от которого можно ждать чего угодно. Я серьёзно.



Знаете, у нас договор со странами НАТО, но мы только что нагадили всем странам НАТО в Европе…



ТАКЕР КАРЛСОН: Знаю. Совершенно верно.



Мы нападаем на них самым возмутительным образом, каким только можем, – гадим их энергетике…



КУРТ МЕЦГЕР, комик, соведущий Джимми Дора: И экологии! Величайший выброс метана, связанный с деятельностью человека. Уау!



ТАКЕР КАРЛСОН: Спасибо.



И это сделал Джо Байден, президент, которого якобы волнует экология!



ТАКЕР КАРЛСОН: Именно!



Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.