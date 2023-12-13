Focus: Путину не нужен диалог с Шольцем — всё и так идёт по его плану

Канцлер Шольц и президент Путин не разговаривают уже год, отметили участники программы Маркуса Ланца на немецком телевидении, сообщает журнал Focus. По их словам, российский лидер не ждёт звонка от Шольца — и это понятно: Путину это сейчас не нужно. «Всё идёт именно так, как он хочет. Это горькая правда», — признал Ланц.

Немецкий телеведущий Маркус Ланц во вторник вечером обсудил со своими гостями конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также новый манифест ХДС, в котором Украина упоминается с требованием восстановить границы 1991 года, сообщает журнал Focus. «Что это будет означать на самом деле?» — поинтересовался Ланц у политика ХДС Родериха Кизеветтера.

Полковник в отставке уверенно ответил: «Это просто означает, что международное право снова применяется и что у Украины есть шанс вернуть оккупированные территории. И мы поддерживаем её в этом».

Хотя Кизеветтер утверждает, что в этом вопросе за ним стоит единый фронт, в том числе и в немецком правительстве, журналистка Керстин Мюнстерманн предупредила: «Я не думаю, что это объединяет всех. Канцлер Шольц до сих пор явно не говорит — «Украина должна победить». Также она отметила: «Шольц и Путин не разговаривают уже год... В течение года на линиях связи между ними царит тишина». Корреспондент Die Zeit по России Михаэль Туманн согласился с этим. По его словам, «Путин не ждёт звонка от Шольца».

Задумавшись над этим, ведущий программы Маркус Ланц сказал: «Потому что сейчас ему это не нужно. Всё идёт именно так, как он хочет. Это горькая правда». Туманн добавил к этому, что Путин сейчас строит долгосрочные планы и не заинтересован в переговорах с Западом: «Вы просто должны понять, что война для него лучше мира». По мнению журналиста, война выгодна Путину, поскольку она придаёт его правлению «новую легитимность». «Поэтому он хочет быть переизбранным в марте», — пояснил московский корреспондент газеты Die Zeit.

Эта мысль заставила Родериха Кизеветтера содрогнуться: «Если так пойдёт и дальше, Украина распадётся». Поэтому он призвал немецкое правительство к большей приверженности помощи Украине и предупредил, что необходимо сделать больше на трансатлантическом уровне, поскольку американцы сейчас оказывают 70% военной поддержки. «Как европейцы мы должны сделать больше», — гневно заявил Кизеветтер.

С этим была вынуждена согласиться и Керстин Мюнстерманн, учитывая возможное переизбрание Дональда Трампа в предстоящий год выборов в США: «Говоря прямо, если дела пойдут так и дальше, Путину, возможно, нужно будет просто подождать».

С точки зрения Германии, Мюнстерманн «очень мрачно» оценивает возможность «усиления поддержки Украины в краткосрочной перспективе». В то же время она предсказывает: «Возможно, от этой страны зависит намного больше, чем мы сейчас себе представляем. Если Путин добьётся успеха на Украине, если он разожжёт ситуацию в странах Балтии, то для нашей страны это будет совсем другая ситуация».