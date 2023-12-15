Business Insider: конгресс запретит Трампу выводить США из НАТО

Конгресс ограничил полномочия президента США из-за страха, что Дональд Трамп хочет покинуть Североатлантический альянс. Бывший президент никогда не говорил об этом как о своём плане, но некоторые его высказывания позволяют предполагать подобное. Поэтому новый двухпартийный закон, одобренный конгрессом, ставит заградительные требования для выхода из НАТО, сообщает Business Insider. Если Байден подпишет его, то любому президенту потребуется труднодостижимое согласие конгресса на такой шаг.

Новый закон о финансировании Пентагона на $886 млрд, уже принятый конгрессом США, призван «убить амбиции бывшего президента Дональда Трампа или любого потенциального будущего президента по выводу США из Организации Североатлантического договора», — сообщает Business Insider. Законопроект предполагает, что выход из НАТО потребует принятия специального закона со стороны конгресса или утверждения квалифицированным большинством сената. Ожидается, что Джо Байден подпишет закон в ближайшее время.

Законопроект написан демократом Тимом Кейном из Вирджинии и республиканцем Марко Рубио из Флориды. За закон проголосовало 87 сенаторов из 100. В нижней палате парламента за него проголосовали 310 конгрессменов, против только 118. Подобный законопроект Кейн и Рубио уже пытались провести ещё во время президентства Дональда Трампа, но тогда это им не удалось.

«Сегодняшнее голосование в сенате за принятие моего двухпартийного законопроекта, запрещающего любому президенту США в одностороннем порядке выйти из НАТО, подтверждает поддержку США этого важнейшего альянса, который является основополагающим для нашей национальной безопасности», — цитирует автора законопроекта Тима Кейна издание Business Insider. Кейн понимает свой закон как сигнал «авторитарным силам по всему миру, что свободный мир остаётся единым».

Сам Трамп никогда не давал обещаний выйти из НАТО, но «существуют устойчивые опасения, что, если Трамп победит на президентских выборах 2024 года, он выведет США из НАТО», — указывает американское издание. Business Insider, ссылаясь на The New York Times, пишет: «На веб-сайте предвыборной кампании Трампа есть расплывчатое предложение о необходимости завершить процесс… по фундаментальной переоценке цели и миссии НАТО». Пресс-служба Трампа отказывается комментировать это положение, уточняет издание.

Трамп уже на протяжении десятилетий критикует НАТО. Например, в своей книге 2000 года он писал, что выход из альянса «сэкономил бы этой стране миллионы долларов ежегодно», так как «стоимость размещения войск НАТО в Европе огромна и эти средства явно можно использовать с большей пользой».

Бывший президент США также критиковал и основополагающую Пятую статью Устава НАТО. В интервью Такеру Карлсону он ставил под сомнение необходимость для США защищать такие страны, как Черногория. «Черногория — крошечная страна с очень сильным народом, у них очень агрессивные люди», — цитирует Трампа Business Insider, «они могут стать агрессивными и поздравляю — вы в третьей мировой войне, теперь я это понимаю, но так уж всё было устроено».

Издание отмечает, что и до принятия этого законопроекта существовали сомнения, имеет ли президент право в одностороннем порядке принять решение о выходе из военного альянса. Международные договоры в США должны быть ратифицированы парламентом, но прежде не регулировался вопрос выхода из них. Некоторые юристы считали достаточным решение президента. «Суды пытались избежать разрешения подобных споров», — указывает издание.

По новым правилам, которые, как ожидается, подпишет Джо Байден, президенту потребуется проводить решение через конгресс. Прежде чем «приостановить, прекратить, денонсировать или выйти» из договора по НАТО президент будет должен за 180 дней уведомить парламент о своём решении. Для выхода также придется проводить решение через конгресс в виде закона или получить согласие 2/3 сенаторов. «Если в политике США не произойдёт драматических перемен, трудно представить, что какой-либо лидер когда-либо перешагнёт этот барьер», — отмечает Business Insider.