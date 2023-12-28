AP: новый пакет американской военной помощи может стать для Украины последним

Вашингтон объявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву на $250 млн. Американские чиновники полагают, что этот пакет окажется последним, если конгрессу не удастся решить вопрос о дальнейшем финансировании Украины, сообщает Associated Press.

США объявили о выделении дополнительной военной помощи Украине. По мнению чиновников, этот 54-й пакет может стать последним, если конгресс не одобрит закон о дополнительном финансировании, принятие которого застопорилось на Капитолийском холме, пишет Associated Press.

Вооружение на $250 млн, которое Вашингтон передаёт Киеву, включает боеприпасы, в том числе авиационные, ракеты, артиллерию, противотанковые системы, средства для подрыва, медицинское оборудование и запасные детали. Эти средства будут предоставлены из запасов Минобороны США, отмечает агентство.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн заявил, что денег на замену оружия, взятого со складов ведомства, больше нет. «Без дополнительного финансирования возникнет дефицит пополнения военных запасов США, что повлияет на американскую боеготовность», — подчеркнул чиновник.

По его словам, у Минобороны США нет денег на пополнение запасов, отправленных ВСУ. Поэтому ведомству придётся «тщательно оценивать» любую будущую помощь и её влияние на способность американских военных защитить собственную страну, добавил Гарн.