AP: новый пакет американской военной помощи может стать для Украины последним

11:28
Валиева — о неудачах: поплакала, пострадала — и пошла работать
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о реакции на неудачи в спорте после неудачи на этапе Гран-при России в Казани.
11:27
Хуснуллин: федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что все федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты.
11:26
Опубликован рейтинг популярных товаров у жителей Москвы и Петербурга в декабре
Аналитики провели исследование и выяснили, какие товарные категории наиболее востребованы среди москвичей и петербуржцев перед Новым годом.
11:25
В Кировской области построят комплекс по сортировке отходов
В Слободском районе Кировской области в 2024 году создадут комплекс по сортировке отходов.
11:25
Психолог Гришина посоветовала обсуждать с подростками подарки на Новый год
Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рекомендовала принимать решение о подарке для подростка вместе с ним.
11:25
В ХМАО проверят водителя, сбившего мальчика во дворе дома
В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетний ребёнок хотел перейти дорогу во дворе, поскользнулся и попал под автомобиль. В отношении водителя возбуждено административное дело.
11:24
Росгвардейцы сбили дрон самолётного типа в ДНР
Бойцы Росгвардии поразили огнём из стрелкового оружия украинский беспилотник самолётного типа в Донецкой Народной Республике.
11:21
Собянин: московский транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городской транспорт столицы будет бесплатным в течение всей новогодней ночи — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.
11:20
ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на выборах
Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.
11:17
Хуснуллин: льготную ипотеку продлят только в регионах с невысоким спросом
Льготную ипотеку в России продлят только в регионах с невысоким спросом, а семейную — везде.
11:13
Боснийский футболист Крунич жалеет об отъезде из России
Боснийский футболист Бранислав Крунич признал, что жалеет об отъезде из России.
11:12
Bangkok Post: в Таиланде задержали россиянина, находившегося без визы 20 месяцев
Полиция Таиланда задержала россиянина, проживавшего там в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы.
11:09
Памфилова: число претендентов в кандидаты в президенты России составило 33
Число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.
11:00
В Австралии акула напала на 16-летнего подростка
В Австралии акула напала на занимавшегося сёрфингом в штате Новый Южный Уэльс подростка.
10:58
Захарова: Россия готова стать для мира Ноевым ковчегом с традиционным обществом
Россия готова стать для мира Ноевым ковчегом с традиционным, нормальным обществом, в котором нет места западным ценностям. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной.
10:55
Внук Николая Карполя стал главным тренером «Уралочки»
Михаил Карполь стал главным тренером женской волейбольной команды «Уралочка».
10:53
Два украинца незаконно пересекли границу Молдавии у села Валя-Пержей
Пограничная полиция Молдавии сообщила, что сотрудники ведомства обнаружили двух граждан Украины, которые незаконно пересекли границу республики у села Валя-Пержей.
10:52
В Челябинской области грипп приходит на смену COVID-19
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в соцсетях сообщила, что в регионе коронавирус пошёл на спад, однако ему на смену приходит вирус гриппа.
10:51
Педагог Евсеева рассказала, как говорить с детьми о Деде Морозе
Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева дала рекомендации, как правильно вести беседу с детьми о Деде Морозе.
10:50
В Татарстане скончался пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме
В Татарстане скончался пострадавший в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в посёлке Осиново.
10:46
Разбившего мемориальную доску под Волгоградом поместили в психбольницу
Разбившего мемориальную доску о депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово в Волгоградской области поместили в психиатрическую больницу.
10:40
На ВДНХ зажгли огни на главной новогодней ели выставки «Россия»
На ВДНХ зажгли огни на главной новогодней ели международной выставки-форума «Россия». Также стартовал обратный отсчёт до празднования Нового года во всех 11 часовых поясах России.
10:40
РЕН ТВ: тренер Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников
Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников.
10:39
Лёд с крыши упал на голову 65-летней женщине в Воронеже
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 65-летней жительнице Воронежа упала на голову глыба льда. Об этом сообщило региональное управление СК России.
10:38
В павильоне «Макет Москвы» появилось новое светотехническое шоу
Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал о новом светотехническом шоу «Говорит Москва», которое появилось на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы».
10:38
Специалист Соколов рассказал о рисках при использовании старых гирлянд
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рекомендовал не использовать старые гирлянды в новогодние праздники.
10:38
Оценщик Кулаков рассказал о новых санкциях за незаконную перепланировку
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков напомнил россиянам, что с нового года ужесточается ответственность за незаконную перепланировку.
10:37
Синоптик Шувалов рассказал о новом циклоне и похолодании в Центральной России
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал резкие температурные колебания и рекордные снегопады в России зимой 2024 года.
10:37
В посёлке Пермского края вспыхнул пожар из-за ёлочной гирлянды
В одном из домов посёлка Верхняя Усьва в Пермском крае произошёл пожар из-за ёлочной гирлянды.
10:36
В Иркутской области произошёл разлив топлива из-за ДТП
Тягач «Фотон», который перевозил дизельное топливо, перевернулся и разлил горючее на 19-м км автотрассы Жигалово — Казачинское в Иркутской области. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.
10:36
В Саратовской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Энгельсском районе Саратовской области.
10:35
Врач Аршинова высказалась об «аллергии на холод»
Аллерголог-иммунолог, врач-дерматовенеролог «СМ-Клиники» Дарья Аршинова заявила, что «аллергии на холод» не бывает, так как настоящая аллергическая реакция возникает только на вещества.
10:34
Захарова: на организованные против России гибридные войны есть гибридные ответы
Против России пытаются вести гибридные войны, но на них есть и гибридные ответы, отметила представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя попытки Запада максимально сократить дипломатическое присутствие страны.
10:27
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
10:25
Алейшо: «Зенит» и «Палмейрас» согласовали трансфер Артура
«Зенит» и «Палмейрас» согласовали трансфер футболиста Артура.
10:23
МИД России: в секторе Газа остаётся небольшое число россиян
В секторе Газа остаётся небольшое число граждан России, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально.
10:19
ЦБ: россияне с 1 мая смогут переводить на свои счета до 30 млн рублей бесплатно через СБП
Банк России сообщил, что российские граждане с 1 мая 2024 года получат возможность переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через систему быстрых платежей (СБП).
10:15
ЦБ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП
Центробанк решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей (СБП).
10:15
Захарова: США периодически предлагают России помочь продать её собственность
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной заявила, что представители США периодически предлагают России продать её собственность, конфискованную на территории Соединённых Штатов.
10:11
Чернышенко: большое количество стран проявляет интерес к Играм дружбы
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большое количество стран проявляет интерес к Играм дружбы.
10:08
Программа перекрёстных полётов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года
Россия и США договорились продлить программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года включительно.
10:05
Собянин рассказал о развитии кинокластера «Метмаш»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершили первый этап реконструкции кинокластера мирового уровня «Метмаш». Там отремонтировали восемь корпусов, ещё два строения превратили в съёмочные павильоны.
10:05
Около 22 тысяч москвичей записались к нотариусу онлайн на mos.ru в 2023 году
Москвичи 58 тыс. раз записались к нотариусу удалённо посредством портала mos.ru. Из них 22 тыс. человек записались в этом году.
10:04
Собянин: Москва экспортирует промышленные товары почти в 150 стран
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уверенно лидирует в экспорте промышленных товаров.
10:04
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проведут ледовые дискотеки
На катках московского фестиваля «Путешествие в Рождество» 30 декабря стартуют дискотеки на льду с участием популярных диджеев. Музыка будет сопровождаться праздничной подсветкой.
10:04
В Москве провели более 800 тысяч врачебных консилиумов в течение 2023 года
В Минздраве Москвы рассказали, что в столице за первые три квартала 2023 года состоялось более 800 тыс. врачебных онлайн-консультаций или консилиумов.
10:04
В Киевской области Украины увеличили количество блокпостов
Количество блокпостов увеличили в Киевской области Украины с сегодняшнего дня до 6 января. Об этом сообщила областная военная администрация.
10:03
В Кузбассе грузовик насмерть задавил ребёнка, катавшегося во дворе с горки
Водитель грузовика насмерть задавил восьмилетнего ребёнка, который катался с горки на тюбинге во дворе дома в Анжеро-Судженске Кемеровской области, говорится в сообщении СУСК по региону.
10:02
Синоптик Леус: к полуночи 31 декабря температура в Москве опустится до -12 °С
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
10:02
Сомнолог Калинкин: сонливость может быть следствием развития сахарного диабета
Сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что сонливость может свидетельствовать о некоторых заболеваниях, например о развитии сахарного диабета.