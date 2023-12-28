Focus: вместо перехода на военные рельсы ЕС только «заштопывает дыры»

Многие политики в Европе так и не осознали, что с началом боевых действий на Украине реальность изменилась, сообщает Focus. Необходимо срочно увеличить производство оружия и в целом обновить всю инфраструктуру, ведь европейские дороги и мосты, к примеру, совершенно не приспособлены для тяжёлой военной техники. Но военно-промышленный комплекс до сих пор лишь «заштопывает дыры», сетует немецкое издание.
В следующем году в Германии продолжится процесс «милитаризации повседневной жизни», пишет Focus. Вопросы войны и обороны будут играть всё большую роль. Причиной этому стало начало боевых действий на Украине. В связи с этим возникли опасения, что в будущем Россия может напасть и на НАТО.
Но гражданам ФРГ, по-видимому, трудно свыкнуться с новой реальностью. Ведь 54% немцев считают, что Берлин должен сократить военную помощь Украине. Но с новой реальностью трудно свыкнуться и самим политикам. Многие из них — и не только в Германии — до сих пор не осознали, что времена изменились. К тому же некоторые не понимают, что увеличить производство вооружения по нажатию кнопки невозможно. Это потребует больших усилий, инвестиций и времени.
Необходимо обновление всей инфраструктуры, так как европейские дороги и мосты, к примеру, совершенно не приспособлены для тяжёлой военной техники. На данный момент военно-промышленный комплекс только «заштопывает дыры». Новые производственные мощности не появляются. А они необходимы, особенно на фоне возможности возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа, предупреждает немецкое издание.
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