Bloomberg: показатели переработки нефти в России стали самыми высокими с начала апреля

Объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля, сообщает Bloomberg. Таким образом, недавнее снижение, которое было связано с логистическими ограничениями из-за шторма в Чёрном море, оказалось компенсировано. За первую неделю декабря ежедневный морской экспорт российской нефти составил в среднем 3,76 млн баррелей, что является самым высоким показателем с начала июля.

Объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля, сообщает Bloomberg. Таким образом, недавнее снижение, которое было связано с логистическими ограничениями, оказалось компенсировано.

Сейчас нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают примерно на 368 тыс. баррелей сырой нефти в день больше, чем в начале декабря, пишет агентство со ссылкой на информированный источник. Ранее снижение темпов обработки было связано со штормом в Чёрном море, вызвавшем сложности с поставкой. В данном случае речь идёт о предприятии в Краснодарском крае.

Согласно подсчётам Bloomberg, в первые две недели декабря в России перерабатывалось в среднем 5,53 млн баррелей сырой нефти в день. Это также превосходит показатели большей части ноября.

После введения антироссийских санкций Москва приняла решение засекретить официальную информацию о добыче нефти. Теперь западные эксперты используют данные по экспорту нефти морским путём, а также по работе российских нефтеперерабатывающих предприятий в качестве ключевых показателей для оценки добычи нефти.

Как отмечает Bloomberg, за первую неделю декабря ежедневный морской экспорт российской сырой нефти вырос примерно на 910 тыс. баррелей, составив в среднем 3,76 млн баррелей. Данные отслеживания танкеров говорят о том, что это является самым высоким показателем с начала июля.

Москва тесно координирует свои действия с союзниками по ОПЕК+. В рамках их договорённостей она пообещала сократить экспорт сырой нефти и нефтепродуктов до 500 тыс. баррелей в день в первом квартале следующего года. Причём Россия намерена ужесточать эти ограничения уже в декабре, чтобы достигнуть обещанного уровня в январе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.

В 2023 году Москва уже объявляла о добровольном сокращении добычи нефти в ответ на ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты, введённое странами «Большой семёрки» в рамках антироссийских санкций.