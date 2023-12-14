Несмотря на западные ограничения, Россия продолжает наращивать экспорт нефти благодаря обходу ограничений и новым партнёрам в лице Индии и Китая, пишет La Nouvelle Tribune. Выход на новые рынки помог компенсировать убытки, что свело на нет ожидаемое влияние санкций и заставило усомниться в их эффективности.

Международные санкции не остановили увеличение экспорта российской нефти, пишет La Nouvelle Tribune. Год назад ЕС, G7 и Австралия ввели потолок цен в $60 за баррель для поставок в третьи страны, чтобы ограничить доходы Кремля от продажи энергоресурсов. Однако, по оценке Bloomberg, с апреля по октябрь этого года прибыль России превзошла показатели мая 2022 года и составила $11,3 млрд.

Как рассказывает издание, введённые ограничения должны были удержать западные страны от любых сделок с российской нефтью по цене, превышающей $60. Тем не менее лазейки в принятом договоре используются странами с непрозрачной экономикой: в результате ежегодно между экспортом из России и импортом исчезают до 11 млрд нефтедолларов.

Как ни странно, отмечается в статье, когда Евросоюз резко прекратил импорт российской нефти, Москва нашла новых торговых партнёров — Индию и Китай. Они помогли компенсировать убытки и открыть новые рынки для экспорта, что свело на нет ожидаемое влияние санкций.

Таким образом, подводит итог La Nouvelle Tribune, санкции не выполнили свою задачу — ограничить доход России от экспорта нефти, не провоцируя глобальное повышение цен на энергоносители. Вместо того чтобы ограничить доступ к нефтяным фондам, которые Кремль использует для финансирования СВО, введённые ограничения вернули эти фонды Кремлю. Сложившаяся ситуация вызвала резкую критику принятых Западом мер, которые обвиняют в неэффективности и незначительном влиянии на внешнюю политику России.