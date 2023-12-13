Politico: Европе не удалось лишить Кремль доходов от экспорта нефти

Несмотря на западные санкции, экспорт российской нефти сократился лишь на 14% и продолжает приносить Москве миллионы евро, рассказывает Politico. За счёт юридических лазеек, плохого соблюдения ограничений и параллельного импорта ископаемое топливо из России по-прежнему поступает на европейский рынок в обход потолка цен, введённого странами Евросоюза, G7 и Австралией.

Попытки ЕС ограничить экспорт нефтепродуктов из России не увенчались успехом: после введения санкций он сократился лишь на 14%, а в октябре доход Москвы от продажи ископаемого топлива показал самый высокий уровень за последние полтора года, пишет Politico. Российская нефть оказывается в машинах европейцев окольными путями, а благодаря чёрному рынку скрытно путешествует по всему миру. Обход санкций возможен за счёт юридических лазеек, плохого соблюдения санкций и параллельного импорта.

В качестве примера издание приводит потолок цен на российскую нефть. Для всех стран Евросоюза, G7 и Австралии он установлен в $60 за баррель, однако по «техническому недосмотру» Болгарии позволили стать исключением. Оказалось, что предельная цена установлена только для трафика нефти в неевропейские страны, тогда как на внутренний рынок это не распространяется — частично потому, что в то же время Брюссель запретил морские поставки российской нефти, сделав исключение для Болгарии. Теперь торговля с ней приносит Кремлю миллионы евро: по данным аналитического агентства CREA, с августа по октябрь Россия осуществила поставки на €640 млн. ЕС осознаёт необходимость избавляться от таких щелей в законе, поэтому Болгария обязалась в течение полугода сократить разрыв с введённым потолком цен.

Главной проблемой, однако, остаётся плохой контроль за соблюдением ограничений, отмечается в статье. Согласно докладу, представленному в Европарламенте в октябре, эта задача поручена более 160 местным органам с различными подходами, в том числе к наказанию за нарушения. Новый, 12-й пакет санкций призван усилить контроль в этой области, однако эксперты сомневаются, что увеличение бумажной волокиты решит проблему обхода санкций.

Кроме того, несколько стран с развитым судоходством также не хотят снижать потолок цен, на чём настаивают многие эксперты. Согласно анонимным свидетельствам двух дипломатов, во время последнего совещания по санкциям Кипр, Мальта и Греция вновь высказали беспокойство в ответ на призывы ужесточить ограничения. Один из дипломатов из крупной морской державы в составе ЕС предполагает, что такие меры только подстегнут Россию чаще обращаться к незападным операторам для транспортировки нефти. Он считает, что вместо этого необходимо расширить список стран, которые придерживаются потолка цен.

Вместо того чтобы подчиниться жёстким ограничениям, которые должны истощить её финансы, Москва занялась поиском путей обхода санкций, указывает издание. Чтобы продавать ископаемое топливо по желаемой цене без оглядки на запреты Запада, она создала параллельный рынок морских перевозок. Такой «теневой флот» ускользает от действия западных санкций благодаря системе компаний, которая делает его происхождение неясным, а также мутным страховым агентствам.

В то же время, по данным CREA, такие страны, как Индия, увеличили импорт дешёвой сырой нефти из России на 134%. Её перерабатывают и продают другим государствам, так что европейцы могут, сами того не зная, заполнять баки машин российской нефтью. ЕС хорошо знает об этой проблеме: один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии признаёт, что пока в этой схеме участвуют такие крупные игроки, как Индия и Китай, эффективность санкций постепенно снизится. Такая ситуация показывает ограничения возможностей Запада и то, насколько изменился баланс сил за 10—20 лет, пишет Politico.