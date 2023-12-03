Fox News: Байден истощил стратегический запас нефти США до рекордного минимума

Всего за год администрация Байдена потратила 40 процентов стратегического нефтяного резерва страны, достигнув минимального уровня за последние 30 лет, сообщает Fox News. В интервью телеканалу президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт объяснил, что такой кризис угрожает стратегической и национальной безопасности страны. Восстановление резерва будет «очень дорогим и долгим» и явно не произойдёт в ближайшем будущем.

Высокая плата за энергетическую зависимость Байдена. Его администрация планирует закупить 2,7 миллиона баррелей нефти, чтобы пополнить значительно истощившиеся запасы, предназначенные на случай чрезвычайных ситуаций. В прошлом году Белый дом распродал более 40 процентов стратегического запаса нефти в попытке ограничить рост цен на топливо. В результате наши запасы оказались на рекордно низком уровне с начала 1980-х годов.

Со мной на связи президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт. Тим, добрый день. Давайте начнём с контекста. Администрация Байдена продаёт стратегический нефтяной резерв, чтобы снизить цены на топливо в краткосрочной перспективе. Насколько это беспрецедентно, на ваш взгляд? И помогите нам понять, какова вообще была цель создания стратегического нефтяного резерва?

ТИМ СТЮАРТ, президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США: Изначально стратегический нефтяной резерв был предназначен для решения проблемы перебоев с поставками нефти, не обязательно для решения проблемы высоких цен. До прошлого года самой крупной тратой был 31 миллион баррелей во время военной операции «Буря в пустыне». Во время урагана «Катрина» оттуда было потрачено 30 миллионов баррелей.

Но чуть более года назад администрация Байдена инициировала это крупнейшее в нашей истории сокращение запасов потому, что им нужно было пережить избирательный цикл — даже не ураган или крупный военный конфликт. И теперь наши запасы находятся на уровне 30-летнего минимума. Это самый низкий показатель с 1983 года, когда мы пополнили запасы.

Прошлой осенью, когда нефть упала до 70 долларов за баррель, наша администрация начала погружаться в это болото. Согласно их последнему заявлению, в январе запас будет пополнен на 12 миллионов баррелей. Итого, им останется всего-то 168 миллионов баррелей, чтобы вернуться к уровню 2021 года, и ещё каких-то 300 миллионов или около того, чтобы восполнить весь резерв. Это будет очень дорого и займёт много времени.

Итак, здесь есть сразу несколько проблем. Давайте остановимся на двух. Сейчас я выведу цифры, о которых вы говорили, на экран. С момента вступления в должность администрации Байдена было потрачено 286 миллионов баррелей нефти. Как вы говорили, исторический максимум до этого был 30 миллионов — операция «Буря в пустыне», ураган «Катрина». 286 против 30, снижение на 40 процентов…

Думаю, первая проблема, на которую вы должны обратить внимание, заключается в том, что, по моему мнению, это является угрозой национальной безопасности. Никто не знает, что может произойти в будущем, какие военные действия или стихийные бедствия могут привести к необходимости обращения к стратегическому нефтяному резерву — а вы уже исчерпали его на 40 процентов.

ТИМ СТЮАРТ: Верно. И вопрос не только в том, чтобы восполнить его. Мы должны заполнить его нефтью нужного сорта, которую смогут использовать нефтеперерабатывающие заводы. Особенно это касается тех нефтеперерабатывающих предприятий, которые непосредственно взаимодействуют со стратегическим запасом. Им по-прежнему нужна тяжёлая нефть, на которой мы работали десятилетиями, а сейчас мы добываем в основном лёгкую малосернистую. Поэтому мы вынуждены так много экспортировать.

В общем, это двунаправленный процесс. Мы должны пополнить резерв до разумного уровня так, чтобы это не слишком ударяло по карманам налогоплательщиков. Если вы помните, во времена пандемии COVID-19 президент Трамп хотел полностью восполнить запас нефтью по 16-17 долларов за баррель. Это одна проблема.

Другая проблема заключается в том, что нам нужны инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они могли перерабатывать больше той лёгкой малосернистой нефти, которую мы производим. Но администрация Байдена ясно дала понять своими регулятивными мерами, что сделает всё возможное, чтобы затруднить и это.

Таким образом, они буквально загнали себя в рамки, а речь тем временем идёт о стратегической и международной безопасности. Если произойдёт серьёзный сбой, нам сильно не поздоровится.

Мы ободряли правительство, говоря: «Делайте это, а вот этого не делайте». Теперь мы говорим им: «Вы должны ускорить процесс восполнения наших запасов необходимым сортом нефти».

Да. Как вы отметили, это двунаправленный процесс. И я как раз хотел сказать, что это двунаправленная проблема. Во-первых, они поставили под угрозу национальную безопасность, а во-вторых, просто плохо вели бизнес. Теперь им приходится скупать нефть, чтобы пополнить запасы и добраться до уровня необходимого стратегического нефтяного резерва. Тим, большое спасибо, что присоединились и обсудили с нами этот вопрос!

ТИМ СТЮАРТ: Спасибо!

Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.