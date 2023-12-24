L’Express: вопреки санкциям у россиян есть хорошие новости
Во время пресс-конференции на съезде правящей партии 19 декабря Владимир Путин демонстрировал уверенность в будущем России на следующий год.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: Россия или будет суверенной — самодостаточной суверенной державой, — или её вообще не будет.
Несмотря на экономические санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом, Владимир Путин мог порадовать хорошими новостями.
ШАРЛЬ АКЕ, глава международной редакции L’Express: (у России) уже экономический рост, который в 2023 году оценивался в 3,5 процента. Это правда, что российская экономика растёт, и растёт даже быстрее, чем экономика еврозоны. Кроме того, промышленное производство увеличилось на 7,5 процента. Это нормально, поскольку экономика России была поставлена на военные рельсы. Затем население страны в определённой степени привержено путинскому проекту. Тот факт, что Россия, по его словам, снова может собой гордиться, очень нравится россиянам.
Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.
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