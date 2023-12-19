South China Morning Post Оригинал

SCMP: Китай и Россия активизировали переговоры для развития экономического сотрудничества

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За последние месяцы представители российских и китайских властей провели целую серию двусторонних встреч на разных уровнях для активизации контактов в экономической сфере и заключения новых взаимовыгодных соглашений, пишет South China Morning Post. После недавнего визита президента России Владимира Путина в Китай в страну вновь направился премьер-министр Михаил Мишустин, а накануне министры финансов обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании в сфере аудита и надзора, отмечается в статье.
SCMP: Китай и Россия активизировали переговоры для развития экономического сотрудничества
AP
Премьер-министр России Михаил Мишустин уже во второй раз за год посещает Китай, причём на этот раз его визит происходит спустя всего два месяца после поездки президента Владимира Путина в Пекин. Активизация контактов в экономической сфере способствует тому, что Китай и Россия укрепляют связи благодаря новым соглашениям в области финансов и торговли, пишет обозреватель South China Morning Post Канди Вонг. 

В программу визита премьер-министра России входят двухдневные переговоры с его китайским коллегой Ли Цяном в Пекине, поясняется в статье. Согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Китая, в рамках программы «безграничного» стратегического партнёрства между Китаем и Россией в ходе встреч во вторник и в среду Ли и Мишустин поделятся мнениями о развитии двусторонний отношений, прагматического сотрудничества и по другим ключевым вопросам. 

Это уже второй визит Мишустина в Китай в этом году: ранее он приезжал в мае. А два месяца назад в Пекине побывал президент России Владимир Путин, который принял участие в саммите, посвящённом китайской инициативе «Один пояс — один путь», напоминает South China Morning Post.

Кроме того, накануне этих переговоров Китай и Россия заключили дополнительные соглашения в финансовой сфере, касающиеся аудита и надзора. Как сообщило Министерства финансов Китая, в понедельник обе страны подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является согласование процесса аудиторского мониторинга и обмен опытом в области государственных финансов, налогообложения и бюджетного планирования.

Эти договорённости призваны облегчить двусторонние потоки капитала и выпуск облигаций, чтобы укреплять и расширять двустороннее сотрудничество на фоне западных санкций, говорится в статье. В рамках подписания меморандума в понедельник министр финансов Китая Лань Фоан также обсудил со своим российским коллегой Антоном Силуановым возможности для развития трансграничного финансового потенциала.

В свою очередь, Силуанов заявил, что Россия и Китай должны расширить финансовое сотрудничество со своими коллегами по БРИКС. По словам российского министра, обширная повестка двусторонних переговоров ещё раз подтверждает взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества на финансовом направлении и в координации взаимодействия России и Китая в рамках многосторонних форматов.

Кроме того, в понедельник состоялась ещё одна встреча, в которой приняли участие вице-премьер Китая Хэ Лифэн и его российский коллега Дмитрий Чернышенко. Они позитивно оценили итоги переговоров и пообещали продвигать ключевые совместные проекты и расширять сферы китайско-российского сотрудничества, пишет South China Morning.

В частности, Хэ Лифэн заявил о большой жизнеспособности и потенциале развития двустороннего партнёрства в таких сферах, как финансы, таможня, производство и технологии, связь, градостроительство, наука, защита окружающей среды и так далее. Он также пообещал эффективно и своевременно решать все сложности, возникающие в процессе сотрудничества, и создавать оптимальную среду для его развития.

Как заявила в интервью South China Morning Post Донг Цзиньюэ, занимающая должность старшего экономиста по китайскому направлению в компании BBVA Research, финансовое сотрудничество между Москвой и Пекином выгодно обеим сторонам. Благодаря этому Россия может использовать юань для урегулирования внешнеторговых платежей и обеспечения безопасности своих валютных резервов, в то время как китайские власти также заинтересованы в том, чтобы продвигать юань в качестве альтернативной резервной валюты на мировых рынках.

Между тем официальная статистика таможенных органов Китая свидетельствует, что объёмы двусторонней торговли за период с января по ноябрь этого года выросли на 26,7% в годовом исчислении и достигли $218,2 млрд. Китай также является сейчас крупнейшим покупателем российских энергоносителей, отмечается в статье. 

В свою очередь, выступая на своей ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе, президент Путин выразил мнение, что общий объём торговли России и Китая за этот год может достичь рекордных $230 млрд. Геополитическое противостояние с Западом и американские санкции способствуют дальнейшему укреплению двусторонних связей Москвы и Пекина, заключает South China Morning Post.
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South China Morning Post Китай Азия
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