SCMP: Китай и Россия активизировали переговоры для развития экономического сотрудничества
В программу визита премьер-министра России входят двухдневные переговоры с его китайским коллегой Ли Цяном в Пекине, поясняется в статье. Согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Китая, в рамках программы «безграничного» стратегического партнёрства между Китаем и Россией в ходе встреч во вторник и в среду Ли и Мишустин поделятся мнениями о развитии двусторонний отношений, прагматического сотрудничества и по другим ключевым вопросам.
Это уже второй визит Мишустина в Китай в этом году: ранее он приезжал в мае. А два месяца назад в Пекине побывал президент России Владимир Путин, который принял участие в саммите, посвящённом китайской инициативе «Один пояс — один путь», напоминает South China Morning Post.
Кроме того, накануне этих переговоров Китай и Россия заключили дополнительные соглашения в финансовой сфере, касающиеся аудита и надзора. Как сообщило Министерства финансов Китая, в понедельник обе страны подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является согласование процесса аудиторского мониторинга и обмен опытом в области государственных финансов, налогообложения и бюджетного планирования.
Эти договорённости призваны облегчить двусторонние потоки капитала и выпуск облигаций, чтобы укреплять и расширять двустороннее сотрудничество на фоне западных санкций, говорится в статье. В рамках подписания меморандума в понедельник министр финансов Китая Лань Фоан также обсудил со своим российским коллегой Антоном Силуановым возможности для развития трансграничного финансового потенциала.
В свою очередь, Силуанов заявил, что Россия и Китай должны расширить финансовое сотрудничество со своими коллегами по БРИКС. По словам российского министра, обширная повестка двусторонних переговоров ещё раз подтверждает взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества на финансовом направлении и в координации взаимодействия России и Китая в рамках многосторонних форматов.
Кроме того, в понедельник состоялась ещё одна встреча, в которой приняли участие вице-премьер Китая Хэ Лифэн и его российский коллега Дмитрий Чернышенко. Они позитивно оценили итоги переговоров и пообещали продвигать ключевые совместные проекты и расширять сферы китайско-российского сотрудничества, пишет South China Morning.
В частности, Хэ Лифэн заявил о большой жизнеспособности и потенциале развития двустороннего партнёрства в таких сферах, как финансы, таможня, производство и технологии, связь, градостроительство, наука, защита окружающей среды и так далее. Он также пообещал эффективно и своевременно решать все сложности, возникающие в процессе сотрудничества, и создавать оптимальную среду для его развития.
Как заявила в интервью South China Morning Post Донг Цзиньюэ, занимающая должность старшего экономиста по китайскому направлению в компании BBVA Research, финансовое сотрудничество между Москвой и Пекином выгодно обеим сторонам. Благодаря этому Россия может использовать юань для урегулирования внешнеторговых платежей и обеспечения безопасности своих валютных резервов, в то время как китайские власти также заинтересованы в том, чтобы продвигать юань в качестве альтернативной резервной валюты на мировых рынках.
Между тем официальная статистика таможенных органов Китая свидетельствует, что объёмы двусторонней торговли за период с января по ноябрь этого года выросли на 26,7% в годовом исчислении и достигли $218,2 млрд. Китай также является сейчас крупнейшим покупателем российских энергоносителей, отмечается в статье.
В свою очередь, выступая на своей ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе, президент Путин выразил мнение, что общий объём торговли России и Китая за этот год может достичь рекордных $230 млрд. Геополитическое противостояние с Западом и американские санкции способствуют дальнейшему укреплению двусторонних связей Москвы и Пекина, заключает South China Morning Post.
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