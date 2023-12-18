La Croix: российская экономика утёрла нос французскому министру

Экономика России вопреки масштабным ограничениям, введённым западными странами, растёт — и этот рост продолжится как минимум в среднесрочной перспективе, сообщает La Croix. Западные эксперты, среди которых и французский министр экономики, сели в лужу: они предрекали России «экономический развал», отмечается в статье.

Не только отыграли падение, но и сделали серьёзный шаг вперёд — именно так охарактеризовал состояние экономики России в самом начале своей пресс-конференци 14 декабря президент страны Владимир Путин, пишет La Croix. Как подчёркивает обозреватель издания, российский лидер привёл цифры: тогда как в 2022 году ВВП России сократился на 2,1%, по итогам нынешнего года он должен будет вырасти сразу на 3,5%. Посыл Путина, рассчитанный как на россиян, так и на внешнюю аудиторию, весьма прост: через два года после введения против России западных санкций невозможно не констатировать, что они показали свою «неспособность остановить российскую машину войны», заключает журналист.

Экономическая «стойкость» России опровергла прогнозы многих западных лидеров, среди которых были и такие, кто, как министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, прочил экономике страны «развал», продолжает автор. Избежать системного кризиса Москва сумела по целому ряду причин, но первой из них стали ответные меры, принятые российским правительством. «Временное закрытие нескольких рынков капитала, а затем переход российского Центробанка к крайне жёсткому валютному контролю позволили обуздать небывалую по масштабам утечку капитала, что и спасло рубль от верного обрушения», — разъяснил по просьбе La Croix французский эксперт по российской экономике Жюльен Веркёй.

«В ответ на санкции власти ввели экономику страны в состояние искусственной комы», — в свою очередь, прокомментировала ситуацию в беседе с журналистом издания экс-советник Центробанка России Александра Прокопенко, напомнив, что в конце февраля 2022 года ключевая ставка была повышена до 20%. По мнению эксперта, именно «смелые и своевременные» шаги ЦБ на фоне роста цен на углеводороды и слишком медленного отказа от их поставок из России позволили экономике страны устоять, что дало Кремлю время на корректировку стратегии и переориентацию на новые рынки, готовые не соблюдать санкции — «прежде всего Китай и Индию, но также и Турцию».

Сохранение доходов бюджета дало России возможность переключить экономику на военные рельсы: Москва уже в первые месяцы спецоперации на Украине увеличила военные раходы вдвое и перевела свой мощный ВПК практически на круглосуточный режим работы, говорится в материале La Croix. Как подчёркивает обозреватель издания, эта тенденция сохраняется: в 2024 году на нужды обороны уйдёт почти треть всех бюджетных расходов — то есть больше, чем на социальную сферу; такого не было с советских времён.

Такой масштабный военный стимул вместе с тем не создаёт серьёзных рисков для российской экономики в краткосрочной перспективе, полагают эксперты. «В целом бюджет хоть и амбициозный, нереалистичной его структуру назвать нельзя», — констатировал в своём исследовании, посвящённом российским госрасходам, британский экономист Джулиан Купер.

Однако на более серьёзных дистанциях перспективы для Москвы могут «помрачнеть», предупреждает La Croix. «Военные действия осушили наиболее активную часть российского общества, спровоцировав исход многих сотен тысяч, в певрую очередь — наиболее высококвалифицированных работников в ряде ключевых для модернизации российской экономики секторов», — полагает Жюльен Веркёй. Кроме того, как полагает экономист, растущая роль государства в экономике приводит к колоссальному дисбалансу между гражданской и военной сферами.

«Рост российской экономики на данный момент подстёгивает ВПК — и нужно понимать, в ущерб чему это происходит. Мы уже наблюдаем, что это создаёт дисбаланс в общей структуре российской экономики», — заявил La Croix источник в дипломатических кругах. По мнению дипломата, «к концу 2024-го началу 2025 года появятся реальные трудности». Между тем санкции будут и дальше приводить к подорожанию многих товаров военного назначения — а следовательно, делать спецоперацию всё более дорогостоящим предприятием для России, отмечает журналист газеты. «Поскольку СВО остаётся для Кремля наиглавнейшим приоритетом, он эту цену заплатит — однако её влияние на экономику будет расти, а вместе с этим, вероятно, будет и портиться отношение общества к боевым действиям», — подытоживает автор.