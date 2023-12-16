WION: западные санкции против российских алмазов негативно повлияют и на Индию

Страны G7 объявили о запрете на импорт российских алмазов, который вступит в силу уже в новом году. Этот запрет негативно повлияет и на Индию, поскольку там сосредоточено около 90% всей мировой индустрии огранки и полировки алмазов. И любые ограничения грозят тем, что сотни тысяч жителей Индии, которые сейчас заняты в этом бизнесе, могут вскоре лишиться средств к существованию, передаёт WION.

Уже всё готово к тому, чтобы премьер-министр Индии Нарендра Моди 17 декабря торжественно открыл совершенно новое здание Суратской алмазной биржи (SDB) в штате Гуджарат. Это крупнейший в мире офисный комплекс по продаже алмазов, в котором могут разместиться почти 4500 офисов по торговле бриллиантами!



Несколько компаний, занимающихся торговлей алмазами, уже приступили к работе в здании SDB. Этот комплекс предназначен для того, чтобы в нём собрались тысячи экспертов по алмазам, а также профессионалы по огранке, полировке и торговле драгоценными камнями.



Причём открытие этого специализированного офисного комплекса происходит в тот момент, когда страны «Большой семёрки» объявили о вводе запрета на прямой импорт непромышленных алмазов из России. С января 2024 года этот запрет будет распространяться на алмазы, добытые, обработанные или произведённые в России. «Большая семёрка» намерена поэтапно вводить ограничения и на косвенный импорт российских драгоценных камней с начала марта.



Сейчас Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов, а на долю стран G7 приходится 70 процентов потребительского рынка в этой сфере. Эффект такого запрета на российские алмазы напрямую повлияет и на Индию, где сосредоточено около 90 процентов всей мировой индустрии по огранке и полировке алмазов.



А это означает, что любые ограничения в этой сфере способны привести к тому, что сотни тысяч людей, работающих в небольших алмазных компаниях в Индии, и особенно в Сурате, лишатся средств к существованию.



Этот запрет также коснётся и индийского экспорта! Индия экспортирует более 40 процентов производимых бриллиантов в страны «Большой семёрки». И в 2023 году доля Индии в общем экспорте составила около 22 миллиардов долларов. При этом в тройку крупнейших импортёров вошли США, Гонконг и ОАЭ.



Вводимый странами G7 запрет не получил здесь широкой поддержки. Випул Шах, председатель Индийского совета по содействию экспорту ювелирных изделий из драгоценных камней, крупнейшего индийского органа в сфере торговли, заявил в этой связи: «Нас не радуют объявленные сроки введения ограничений».



С другой стороны, несколько аналитиков по алмазам подчеркнули, что если индийские компании хотят и дальше продолжать вести бизнес со странами G7, тогда им придётся играть по этим правилам. Что касается планов на будущее, «Большая семёрка» намерена внедрить к сентябрю систему верификации необработанных алмазов, основанную на отслеживании их происхождения.



Дата выхода в эфир 15 декабря 2023 года.