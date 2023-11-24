Wirtschaftswoche: алмазное эмбарго ЕС обречено на провал

Американцы приняли санкции против российских алмазов практически сразу после начала боевых действий на Украине, сообщает Wirtschaftswoche. Но время показало, что штрафные меры не дали никаких результатов. И всё потому, что их легко обойти. Теперь же эмбарго на драгоценные камни собирается ввести Европа, но её может постигнуть та же судьба, что и США, рассказывает немецкое издание.

США ввели санкции на российские алмазы практически сразу после начала боевых действий на Украине, пишет Wirtschaftswoche. Евросоюз же собирается последовать их примеру и ввести схожие ограничения с 1 января 2024 года. Но официальные данные показывают, что такие штрафные меры абсолютно не эффективны.

Каждый третий алмаз в мире добывается в сибирских шахтах российского концерна «АЛРОСА», который на две третьих принадлежит государству. В первой половине 2023 года он заработал €2 млрд, а эти деньги, в свою очередь, в виде дивидендов и налогов пополнили российский военный бюджет.

После начала боевых действий на Украине американцы ввели санкции против этого предприятия, продолжает немецкое издание. Их поддержали Багамские острова, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Изначально казалось, что это значимый шаг. Но судя по имеющимся данным, от эмбарго АЛРОСА практически не пострадал. В первом полугодии доходы концерна остались практически неизменными. Это стало неожиданным для всех результатом, особенно если учесть, что США — это самый главный в мире импортёр шлифованных алмазов.

Дело в том, что санкции на самом деле очень легко обойти, объясняет автор статьи. АЛРОСА продаёт алмазы без какой-либо обработки, а такой товар не особо востребован в США и Европе. Поэтому драгоценные камни сначала делают промежуточную остановку, как правило в Индии, где они подвергаются огранке и шлифовке. После этого они уже считаются индийскими алмазами и идут на продажу в другие страны, в том числе и в США.

То, что Россия использует такой обходной путь, подтверждают данные, согласно которым с момента введения санкций объём импорта алмазов из Индии в США увеличился практически в два раза. Усложняет соблюдение штрафных мер и то обстоятельство, что алмазы зачастую продаются в больших пластиковых пакетах без указания места их происхождения. На таких пакетах стоит пометка «смешанные».

В рамках нового санкционного пакета ЕС собирается закрыть эти лазейки и полностью запретить косвенный импорт российских алмазов из третьих стран. Открытым остаётся вопрос, как всё это будет контролироваться. Получается, что у торговцев должна быть возможность подтвердить, что их товар не прибыл из России. Это требует масштабных, скоординированных действий на международном уровне и огромных затрат на создание систем отслеживания происхождения алмазов. Поэтому более вероятным представляется сценарий, что европейские штрафные меры постигнет та же участь, что и американские.