Немецкий экономист: успехи экономики России нельзя объяснить только ростом военного производства
МАРТИН КЕРШЕР, редактор wallstreetONLINE: Российская экономика находится на подъёме, и в США дела обстоят неплохо. Есть страны, в которых экономика развивается очень хорошо. Сейчас я хотел бы поговорить об этом с Фолькером Хельмайером, главным экономистом Netfonds AG. Добрый день, господин Хельмайер.
ФОЛЬКЕР ХЕЛЬМАЙЕР, экономист: Добрый день, господин Кершер.
ФОЛЬКЕР ХЕЛЬМАЙЕР: Ну тут множество аспектов. Одним из аспектов, естественно, является военная экономика. Это значит, что область промышленного производства ведёт всё вперёд. У нас, конечно, мы это тоже наблюдаем, не в такой степени по отношению к национальному хозяйству, как в США, но всё же, и у нас в Rheinmetall дела идут гладко.
Но есть и нечто большее. Это факт, что России удалось во время украинского кризиса построить совершенно новые экономические маршруты на Глобальном Юге, которые действуют против цели изоляции России, преследуемой Западом. И это развитие потоков товаров с Китаем, а также со всем Глобальным Югом, который включает Индию и другие страны, является устойчивым.
Следующий момент заключается в том, что ситуация с занятостью в результате подъёма экономики, включая военную экономику, ещё больше улучшилась. Мы наблюдаем, что уровень безработицы в 2,9 процента, an all-time low*, что опять же поддерживает розничные продажи. И в совокупности приводит именно к той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня в российской экономике.
И самое удивительное, что это несмотря на высокие государственные расходы. Так как сейчас экономический рост снова увеличивается, то новая задолженность составляет всего лишь от одного до полутора процентов. Это тоже качественное отличие от Запада. Мы наблюдаем исторически низкий или даже не исторический, а просто чрезвычайно низкий государственный долг России, составляющий около 20 процентов. Это означает, что общая структура выглядит очень стабильной. Есть в том числе профицит иностранной торговли, в прошлом отчётном месяце он составил 15 миллиардов долларов.
ФОЛЬКЕР ХЕЛЬМАЙЕР: Ну разница в том, что Украина до сих пор в значительной степени использовала оружие Запада и, вообще-то, не имеет этой милитаризированной экономики. Сейчас это меняется, и всё больше компаний также налаживают производство на Украине. Но его просто нельзя сравнивать с тем потенциалом, который Москва может здесь использовать. И в этом смысле это уже во многом объясняет ситуацию.
И один из решающих моментов, во-вторых, это то, что война, конечно же, ведётся на Украине с ущербом для инфраструктуры, что ухудшает эффективность экономики, но что совершенно несущественно в России. Там тоже есть ущерб от ракетных обстрелов, но он несопоставим по потенциалу.
Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.
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