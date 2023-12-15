Немецкий политолог: Путин на прямой линии продемонстрировал поразительную уверенность в победе

На прямой линии Путин подтвердил то, что говорил всегда: Россия добьётся своих целей на Украине, для этого у неё достаточно солдат и ресурсов, западные санкции не способны сокрушить российскую экономику. Запад всё это уже слышал, констатирует политолог, профессор Кёльнского университета Томас Йегер в эфире телеканала Phoenix. Удивительна, однако, уверенность в себе российского президента, отмечает Йегер. Он связывает это с тем, что западные санкции не подействовали, не остановили российский нефтяной экспорт.

Профессор Томас Йегер, политолог. Сейчас мы говорим о том, что только что услышали. Что было для вас главным посланием сегодня — особенно последняя часть, — ведь путь к миру выглядит по-другому?

ТОМАС ЙЕГЕР, профессор Кёльнского университета: Да, но в этом не было ничего нового. Путин сказал то, что он всегда говорит, а именно, что Россия хочет захватить Украину, что она либо сдастся, капитулирует, либо война будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут тот результат, к которому стремится страна. То есть не было ничего нового в этом. Что, так сказать, поразило, так это уверенность в себе, с которой он выступал. В течение года дела обстояли немного иначе. Но в конечном счёте и это тоже не должно удивлять, потому что он хочет показать себя сильным лидером, и ему, безусловно, это удалось сделать внутри страны.

Он также сказал, среди прочего, что новой мобилизации не будет, потому что около 1500 мужчин вызываются добровольцами каждый день. Он называет их героями, а потом было прямое включение прямо с фронта.

ТОМАС ЙЕГЕР, профессор Кёльнского университета: Да, это большая тема в российском обществе, потому что есть страх, что будет новая мобилизация, что и другие могут быть мобилизованы. И он это тоже, так сказать, смахнул со стола и сказал: «У нас под ружьём почти полмиллиона, этого достаточно, и мы не нуждаемся в таком (в мобилизации. — ИноТВ) вообще». То есть всё это характеризуется большой уверенностью в себе, тем, что Россия, так сказать, готова вести эту войну в течение длительного времени. Это немного контрастирует с действительностью, которая фиксирует высокие потери не только в солдатах, но и в материалах.



Поскольку вы только что заговорили о реальности. Он также сказал, что «несмотря на все санкции со стороны Запада, у России всё будет хорошо». Я скажу, что кроме инфляции, лежащей на уровне 8 процентов, экономика продолжает расти. Финансовый сектор тоже не был затронут ими (санкциями. — ИноТВ). То есть он говорит, что у России всё будет хорошо?!

ТОМАС ЙЕГЕР, профессор Кёльнского университета: Да, верно, это то, о чём постоянно говорится. «Всё идёт по плану, всё будет хорошо, мы ведём войну против всего Запада и, в конце концов, побеждаем в ней». И это правда, что российская экономика растёт, потому что это военная экономика. Треть государственных расходов сейчас идёт в эту сферу. Только высокая цена на нефть и большие доходы от неё дают Путину возможность финансировать эту войну. Если бы всё было по-другому, если бы экспорт (нефти. – ИноТВ) был ограничен, он не смог бы этого делать.



Большое спасибо, профессор Томас Йегер.

ТОМАС ЙЕГЕР, профессор Кёльнского университета: Вам спасибо.





Дата выхода в эфир 14 декабря 2023 года.