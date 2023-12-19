Capital: антироссийские санкции Запада разбились о Китай

Западные антироссийские санкции так и не оправдали возложенных на них надежд, пишет Capital. И главным образом потому, что экономическую поддержку Кремлю оказал Китай. Даже оборонная промышленность в России продолжает получать из США и Европы микропроцессоры и прочие комплектующие. И они попадают в страну через Гонконг, который стал настоящим хабом для незаконной торговли продукцией так называемого двойного назначения. Поэтому ни о каком «нейтралитете» Пекина в украинском конфликте говорить не приходится, отмечает издание.

С первого взгляда можно подумать, что санкционное кольцо вокруг России только сужается, пишет Capital. На прошлой неделе страны — члены ЕС приняли уже 12-й пакет штрафных мер. Они коснутся российских алмазов, нефтяного экспорта в третьи страны, а также тех предприятий и людей, которые напрямую поддерживают боевые действия на Украине. Но если взглянуть на эффективность санкций, то нельзя не заметить, что возложенных на них надежд они не оправдывают, отмечает немецкое издание.

Цель западных штрафных мер заключалась главным образом в ослаблении российской оборонной промышленности. Именно поэтому сразу после начала боевых действий страны — члены G7 остановили экспорт товаров так называемого двойного назначения, то есть пригодных для использования как в гражданских, так и в военных целях. Речь в основном шла об электронных комплектующих. И поначалу эмбарго функционировало.

Но сейчас российская оборонная промышленность работает на полных оборотах, продолжает Capital. В ракетах можно найти микропроцессоры из США и Европы. И они попадают в страну не напрямую, а через Китай, а если более конкретно — через Гонконг, который стал настоящим хабом для незаконной торговли продукцией так называемого двойного назначения. За последний месяц китайские предприятия поставили в Россию электротехники и машиностроительной техники на сумму $3,5 млрд.

В связи с этим нельзя не отметить «двуличность» той риторики, которой придерживается Пекин, пишет издание. С одной стороны, китайцы говорят, что не поставляют России оружие. С другой — всё активнее поддерживают Кремль экономически. Так что ни о каком «нейтралитете» Пекина в украинском конфликте говорить не приходится.

Европейцы же пока что «взяли на мушку» всего несколько китайских предприятий. Они продолжают передавать в Поднебесную списки всех компаний, которые нарушили санкции, но ничего не происходит. Их сдержанность объясняется тем, что они не хотят навредить собственным экономическим интересам в Китае. «Но в конечном счёте Си Цзиньпин, как и Путин, понимает только чёткие заявления и политику силы», так что ЕС нужно активнее противодействовать Пекину, советует Capital.