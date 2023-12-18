Американский историк: искусственный интеллект определит будущее внешней разведки и национальной безопасности

Разведки крупнейших стран мира всегда противостоят друг другу, а процесс сбора информации является неотъемлемой частью успешной работы спецслужб, но скоро всё это будет в руках искусственного интеллекта, заявил в интервью Bloomberg историк Колдер Уолтон. Китай всё активнее использует современные технологии в разведывательной деятельности, так что скоро всем придется делать шаг вперед, чтобы догнать Пекин.

Борьба между крупнейшими спецслужбами мира никогда не останавливается, но скоро она кардинально изменится, отмечает Колдер Уолтон в разговоре с Bloomberg.

Разведка России, Великобритании, Китая или США всегда в работе. Даже когда есть ощущение, что всё в мире спокойно, спецслужбы продолжают свою работу. Например, США и Россия противостояли всегда, напряжение не ослабевало «ни во время короткого союза «враг моего врага», ни во время Второй мировой войны, ни сразу после распада СССР». Так что разведки разных стран мира часто конфликтуют друг с другом, даже когда может казаться, что они союзники.

Но есть и примеры совместной работы, хоть и вынужденной, например в послевоенные годы «Великобритания стала незаменимой для США в плане возможностей сбора и расшифровки информации», поскольку архивы Ми-6 в разы лучше, чем у ЦРУ. Но, в любом случае, и ЦРУ и Ми-6 продолжали недолюбливать друг друга. Как отмечает Уолтон, — «на самом деле между ними существует ненависть, и это даже видно в записях».

Также сейчас резко изменилась роль открытых и закрытых источников информации, если раньше спецслужбы обращались к закрытым источникам в 80% случаев, а к открытым в 20%, то сейчас пропорции поменялись местами. Открытые источники стали главными для разведки.

Пекин сейчас начинает менять расстановку сил, используя всё больше современных технологий, в том числе для сбора информации. «Интеллектуальная борьба между Китаем и Западом строится вокруг гонки машинного обучения, искусственного интеллекта и квантовых вычислений — это гонка за обработку данных», — считает Уолтон. По его мнению, мы сейчас находимся «в переломном моменте пересмотра природы разведки и национальной безопасности».

Цифровая эпоха до неузнаваемости изменила систему работы разведки. Она уже никогда не станет прежней. Раньше на реализацию определенных планов уходило достаточно времени, сейчас «все движется со скоростью света», — отмечает историк. При этом «распространять дезинформацию стало проще, дешевле и быстрее, чем когда-либо прежде». Внедрение же искусственного интеллекта, нейросетей и других новейших технологий ещё сильнее ускорит все процессы и повысит ставки. О классических играх разведки и шпионах, по типу агента 007, можно забыть. Наступает новая эпоха в разведке и национальной безопасности.