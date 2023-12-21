Российское лобби смогло одержать верх по вопросу исключения стальной промышленности из антироссийских санкций, сообщает Der Spiegel. Теперь импорт стали из России будет разрешён до 2028 года. Европейские производители не хотят отказываться от этой «золотой жилы» — в противном случае вся их бизнес-модель теряет смысл, так как она основана на дешёвом импорте сырья.

Европейские производители стали резко отзываются о последнем пакете мер против России, принятом в Брюсселе, пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Государства-члены помогают пополнить военный сундук Москвы за счёт своих национальных компаний, — заявил в интервью изданию Аксель Эггерт, генеральный директор европейской стальной ассоциации Eurofer. — Недопустимо, что — по инициативе нескольких стран-членов и импортёров стали — Европейский союз сводит собственную систему санкций к абсурду».

Поводом для критики стал неприметный абзац на пятой странице 12-го пакета санкций против России, который Европейский совет государств-членов принял на этой неделе, поясняет Der Spiegel. Согласно ему, некоторые виды стальной продукции из России могут импортироваться в ЕС ещё как минимум четыре года, в отличие от того, что планировалось ранее.

По данным Eurofer, российские производители будут получать до €2 млрд в год за 3 млн тонн стали, которые будет разрешено поставлять в Европу ежегодно только до 2026 года. «Этого достаточно, чтобы поддерживать в рабочем состоянии средний российский сталелитейный завод, — предупреждает директор Eurofer Эггерт. — Таким образом, Европа косвенно поддерживает российское военное производство».

Первоначально срок действия исключения для стальных слитков, известных в промышленности как «слябы», должен был истечь осенью следующего года. Однако несколько компаний из стран ЕС, которые, например, производят толстые листы для ветряных турбин или тяжёлого машиностроения, используя дешёвую российскую первичную продукцию, оказали давление на правительства своих стран. Одним из таких импортёров является бельгийско-российская сталелитейная группа НЛМК с дочерними заводами в Бельгии и Италии.

В результате стальное регулирование стало одним из самых спорных вопросов в новом пакете санкций. По словам дипломатов ЕС, брюссельские представители Бельгии, Италии и Чехии в течение нескольких недель консультаций настаивали на продлении исключения. Другие государства, включая Германию, были против. Однако, поскольку по вопросам санкций требуется единогласие, российское лобби смогло одержать верх. Теперь импорт будет разрешён до 2028 года, хотя и в несколько меньшем объёме, чем планировалось изначально.

Кроме того, болванки часто производятся на устаревших российских предприятиях, которые выбрасывают в атмосферу большое количество парниковых газов и выпускают продукцию на 25% дешевле, чем аналогичные заводы в других странах. Это даёт импортёрам значительное конкурентное преимущество, которое, по мнению представителей отрасли, отражается соответствующим образом.

По данным исследования Немецкой федерации стали, доля российских слябов в импорте за последние месяцы выросла примерно до 56%. Это выше уровня досанкционных лет, когда она составляла около 53%. «Понятно, почему отдельные сталелитейные компании стремятся сохранить эту золотую жилу, — отмечает директор Eurofer Эггерт. — Ведь в противном случае их бизнес-модель теряет смысл, так как она основана на самом дешёвом импорте».

Ответственное региональное правительство бельгийской провинции Валлония, напротив, настаивает на соответствующем переходном периоде, чтобы дать пострадавшим компаниям достаточно времени для отсоединения от России. «Европейские санкции не должны вредить странам-членам больше, чем России», — заявил премьер-министр Элио ди Рупо в интервью Der Spiegel. Только в Бельгии на карту поставлено 4 тыс. рабочих мест. Поэтому, по словам главы правительства, «переходный период был необходим, чтобы предотвратить социальную катастрофу».

Однако сейчас наступили трудные времена для тех сталелитейных компаний, которые не могут полагаться на дешёвый импорт из России. Поэтому ассоциация Eurofer, в которую входят такие гиганты отрасли, как Thyssenkrupp и ArcelorMittal, хочет, чтобы постановление было быстро изменено. «ЕС должен как можно скорее отменить эту оппортунистическую и контрпродуктивную меру, — требует эксперт Eurofer Эггерт, — самое позднее — вместе со следующим пакетом санкций».

Это героическое требование, как знает каждый, кто следил за историей штрафных мер против России в последние месяцы, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. После вступления в силу санкционных решений они редко меняются.