Запад так и не смог нанести России болезненный урон с помощью своих санкций, пишет Der Standard. И всё потому, что переоценил свои возможности. Развивающиеся страны, которые не присоединились к санкциям, смогли заменить западные государства практически во всех сферах. А там, где это не удалось, Кремль воспользовался брешами в санкционном режиме и стал ввозить нужные товары через третьи страны. К тому же промышленность России окрылили масштабные инвестиции в оборонный сектор, объясняет австрийское издание.

Запад принимает против России всё больше санкций, но её экономика продолжает процветать, пишет австрийское издание Der Standard. Москва собирается строить свой собственный флот гражданских судов, наращивать производство автомобилей. Безработица в стране находится на рекордно низком уровне, а о 3-процентном росте экономики Австрии с её рецессией остаётся только мечтать.

Кремлю удалось стабилизировать не только военный фронт, остановив контрнаступление Украины, но и экономический, продолжает автор. При этом увеличение расходов на армию окрылило промышленность. В 2024 году Россия собирается увеличить свой военный бюджет почти на треть. По имеющимся подсчётам, 21 рубль из 100 будет тратиться на вооружённые силы. При этом до начала боевых действий на Украине этот показатель составлял всего 12 рублей.

Производство компьютеров, электроники и оптических устройств увеличится на треть. Транспортных средств — на одну пятую. Поражает то, что параллельно у государства получается расширять социальные программы и повышать пенсии, недоумевает Der Standard. После начала боевых действий на Украине Международный валютный фонд предрёк российской экономике коллапс, напоминает издание. В реальности же сокращение оказалось небольшим, а сейчас оно уже компенсировано с избытком. «Западу не удалось нанести России болезненный урон», — заключают эксперты. И всё потому, что он переоценил свои силы.

Развивающиеся страны, которые не присоединились к санкциям, смогли во многих сферах заменить Запад. К примеру, России удалось перенаправить почти все свои поставки нефти из Европы в Индию и Китай. В то же время место европейских производителей на российском рынке заняли китайские. С начала боевых действий на Украине количество импортируемых в страну китайских автомобилей увеличилось в десять раз.

То, что не удалось компенсировать Поднебесной, Россия продолжает покупать через третьи страны. Российская оборонная промышленность даже продолжает получать западные микросхемы. И всё потому, что в санкционном режиме обнаружилось большое количество брешей, которыми теперь Кремль и пользуется. В частности, большую помощь в продажах российской нефти Кремлю напрямую или опосредованно оказывают греческие судоходные компании.

Да, в России, конечно же, есть проблемы с нехваткой иностранных инвестиций, а также высокой инфляцией, что затрудняет вложение денег в частный сектор. В результате государство по сути стало единственным мотором российской экономики и, пока боевые действия продолжаются, он будет работать, заключает Der Standard.