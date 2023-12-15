Newsweek: Запад продолжает ошибаться — Россия отнюдь не Советский Союз

Обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер отмечают, что их прошлогодний прогноз оказался верным: Киев оказался не в состоянии победить Россию, при этом американцы устали оплачивать расходы украинского правительства. Авторы также указывают на то, что западные страны продолжают ошибаться в отношении России, сравнивая её с Советским Союзом.

«Мы продолжаем ошибаться в отношении России», — написали в своей статье для Newsweek экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер.



Один из аргументов, которые чаще всего звучат в пользу продолжающейся поддержки Киева со стороны Запада, заключается в том, что это «очень недорогой способ нанести ущерб России».



«Почему бы просто не позволить бедным, несчастным украинцам умирать за нас? Помимо отвратительного цинизма этой логики, она порождает фундаментальный вопрос. Почему мы хотим навредить России? Россия — это не Советский Союз: ни географически, ни идеологически, ни экономически, ни в военном отношении. Очнись, Америка», — призывают авторы статьи.



Распад Советского Союза в 1991 году сопровождался двумя событиями. Во-первых, Россия потеряла тогда 25% своей территории и 50% населения. Вторым крупным событием стала попытка Бориса Ельцина покончить с марксистским прошлым.



В Советском Союзе, как напоминают авторы, была централизованно планируемая экономика, где средства производства принадлежали государству. Правительство без компенсации конфисковало частную собственность. Оно же устанавливало цены, владело всеми банками и контролировало рынок труда. Зерно приходилось импортировать, а валюта не была свободно конвертируемой. Безработица считалась преступлением. Тех, у кого не было определённой работы, отправляли в трудовые лагеря. Крестьяне, которым революция обещала землю, остались крепостными, но теперь уже в советских колхозах, пишут Ранделл и Гфеллер.



В постсоветской России большая часть экономики находится в частных руках. Рубль — конвертируемая валюта. Зерно экспортируется, а не импортируется. Торговля с внешним миром значительно возросла. Государственная собственность была продана населению в массовом порядке. Этот процесс был неэффективным и часто коррумпированным, но централизованному государственному планированию пришёл конец. В постсоветской России цены определяются спросом и предложением, банки приватизированы, а рабочая сила распределяется по рыночным принципам. По данным Международного валютного фонда (МВФ), государственные расходы в России сейчас составляют тот же процент ВВП, что и в США.



Когда в 1985 году Михаил Горбачёв пришёл к власти, советский ВВП на душу населения составлял немногим более четверти ВВП США. Только высокопоставленные члены Коммунистической партии имели хоть что-то похожее на западный уровень жизни. Большинство россиян жили в бедности или близко к ней. Сегодня МВФ оценивает ВВП России на душу населения в $35 300. В настоящий момент Россия — страна со средним уровнем доходов, и этот экономический успех во многом объясняет популярность Путина.



Кроме того, Советский Союз был одним из наиболее милитаризованных государств в истории и вместе со своими союзниками по Варшавскому договору представлял реальную угрозу для Западной Европы. Однако Организация Варшавского договора распалась в 1991 году, и многие из её бывших членов затем вступили в НАТО.



«Более года назад мы писали на этих страницах, что по многим причинам у Украины столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики шансов победить Соединённые Штаты. Высмеянный в то время наш прогноз оказался более чем точным. Мы также писали, что американским налогоплательщикам со временем надоест платить пенсии украинским пенсионерам-госслужащим. И так оно и случилось», — отмечают авторы.



По их словам, Запад поддержал терпящую поражение сторону в ненужном конфликте, который унёс тысячи жизней россиян и украинцев. Вопрос теперь в том, на какие послевоенные отношения могут надеяться Соединённые Штаты и их союзники с постсоветской Российской Федерацией.



«Кремль охарактеризовал нынешнее состояние отношений как «ниже нуля». Учитывая, что Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, это отнюдь не лучшее положение», — подчёркивают Ранделл и Гфеллер.