Politico: Запад «по-тихому» меняет курс по Украине

На фоне неопределённости по вопросу дальнейшей поддержки Киева, США и Европа решают изменить свою политику по украинскому вопросу. Теперь целью является не полная победа над Россией, а улучшение положения Украины в свете будущих переговоров, которые и должны будут поставить точку в конфликте. Для Украины такие переговоры, скорее всего, будут означать передачу части территории России.

Два года Запад поддерживал Украину, ставя своей целью полное вытеснение российских войск с территории страны, но теперь все «по-тихому» меняется, пишет Politico. В связи с провалом контрнаступления и неопределённостью по дальнейшей поддержкой Украины, Вашингтон и Брюссель будут стараться укреплять позиции Киева «в возможных переговорах о прекращении войны».

При этом официально Белый дом всё ещё не отказался от поддержки Киева в желании «полностью вытеснить российских военных из страны». Но на самом деле, во многом из-за провала контрнаступления, вместе с украинцами американские и европейские официальные лица сейчас обсуждают передислокацию войск, сообщает издание. Предполагается, что украинская армия получит больше средств ПВО и возведёт оборонительные укрепления вдоль украинско-белорусской границы. Это поможет Украине выступать с позиции силы в ходе переговоров и не потерять ещё больше территорий. Ведь часть территории страны, скорее всего, отойдёт России. При этом Запад не хочет полностью отказываться от новых наступательных операций.

Байден же в преддверии выборов находится не в самом лучшем положении. Дональд Трамп и другие кандидаты-республиканцы открыто «высмеивают его усилия». Также действующий президент не может похвастаться результатами опросов, Gallup назвал их «худшими среди всех современных президентов, вступающих в сложную кампанию по переизбранию».

В недавнем интервью глава отдела стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон «близок к окончанию наших возможностей». За последний год ресурс для поддержки Киева был почти исчерпан, так что теперь Байден заявляет, что они будут поддерживать Украину не «столько, сколько потребуется», а «столько, сколько мы сможем».

Ровно также США пытаются изменить вектор своей политики по войне на Ближнем Востоке. Последнее время количество дипломатических визитов в Израиль сильно увеличилось. Ведь эта ситуация также влияет на авторитет президента Байдена. Кризис внешней политики может помешать ему пойти на второй срок.

Вопрос дальнейшей судьбы Украины обсуждается и внутри страны. Некоторые заявления своего правительства удивляют украинцев. «В условиях, когда Украина испытывает нехватку войск и оружия, отказ Зеленского рассматривать возможность новых переговоров с Москвой выглядит все более политически несостоятельным внутри страны», — пишет Politico.

Усложняет ситуацию то, что Россия может получить преимущество на международной арене в 2024 году. Это во многом будет зависеть от результатов выборов в США. Ведь Трамп не очень лестно отзывался о Украине, хвалил Орбана и Путина, его победа может многое изменить. Также Москве могут сыграть на руку недавние победы на выборах ультраправых в Словакии и в Нидерландах.