Dialogue works Оригинал

Экс-аналитик ЦРУ: угасание западной поддержки говорит об одном — Украине осталось недолго

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинский конфликт закончится в 2024 году вместе с поддержкой Запада, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. Финансирование постепенно прекращается уже сегодня — «никто не любит поддерживать лузеров», уверен аналитик. Даже позиция Байдена сменилась со «столько, сколько потребуется» на «столько, сколько сможем». При этом ни о какой патовой ситуации не может быть и речи: у России неизменное преимущество в воздухе и на земле.

Можно ли сказать, что 2024 год станет последним годом этой войны, этого конфликта на Украине?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ:  Я думаю, что да. Потому что я не думаю, что война на Украине переживёт президентскую кампанию в США. Я не вижу, чтобы члены конгресса чувствовали острую необходимость тратить на Украину ещё больше долларов налогоплательщиков, когда в своей собственной стране есть другие, более насущные проблемы. Особенно при том, что Украина проигрывает, и проигрывает заметно. Знаете ли, никто не любит поддерживать проигравших.

Я знаю, что есть те, кто говорит, что это будет длиться годами, что это патовая ситуация… Они не знают, что такое патовая ситуация. Полагаю, они никогда не играли в шахматы. Патовая ситуация — это когда ни вы, ни ваш противник не может никуда пойти. Никто не может сделать ничего, что поставило бы другого в невыгодное положение. Это, очевидно, не тот случай. 

В данной ситуации Россия может сделать и делает многое, что ставит Украину в невыгодное положение. Для начала, они выпускают по украинцам в восемь-девять раз больше артиллерийских снарядов в день. У украинцев нет достаточного количества боеприпасов и артиллерии. Россияне производят всё больше танков. Украина — нет. У России есть самолёты, она контролирует небо. Украина — нет. У России есть летательные аппараты с неподвижным крылом, и она доминирует на этом фронте. Украина — нет. У Украины есть беспилотники, но их не так много, как у России. Россия производит их в промышленных масштабах. На Украине же это больше похоже на маленький семейный магазинчик в гараже. Так что патовая ситуация — это просто бессмысленный термин.

Как вы оцениваете политическую поддержку Зеленского? Если вы помните, в прошлый раз Чак Шумер сказал: «Мы на вашей стороне».

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Они не контролируют палату представителей. Палата представителей — это совершенно отдельный законодательный орган, и они там ясно дали понять: «Мы не дадим ни цента Украине, пока вы не разберётесь с миграционным кризисом». И в этом вопросе сложилась тупиковая ситуация. Они уже ушли в рождественский отпуск, причём, кажется, неделю назад, в пятницу. Так что ничего не будет предпринято ни на этой неделе, ни на следующей. А потом наступит Новый год. К делам они вернутся не раньше 3 января, и только тогда они снова начнут решать эти вопросы. 

Но поддержки больше нет. Даже Байден — помните, что он сказал? Раньше в публичных заявлениях он говорил: «Украина, мы будем с вами столько, сколько потребуется». Столько, сколько потребуется. Теперь же в своём последнем заявлении он заявил: «Мы будем с вами столько, сколько сможем». Столько, сколько сможем — это уже немного отличается. Значительно отличается.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.

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Dialogue works Бразилия Южная Америка
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