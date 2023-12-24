В лучшем случае сохранят, что имеют — экс-главком ВВС Франции о перспективах ВСУ этой зимой

Украинцам предстоит ужасная зима, констатировал в эфире телеканала France 3 французский генерал и бывший высокопоставленный офицер НАТО Жан-Поль Паломеро. По его словам, если украинцам удастся удержать занимаемые сегодня позиции, это уже будет чудом. При этом, как подчеркнул генерал, Киев продолжает терять солдат и испытывает трудности с привлечением новых людей на фронт из-за усталости населения от войны, длящейся с 2014 года.

ЖАН-ПОЛЬ ПАЛОМЕРО, экс-глава главного штаба ВВС Франции: Украинцам предстоит ужасная зима — не стоит закрывать на это глаза. В лучшем случае они смогут защитить те позиции, на которых они находятся в настоящий момент. Не стоит ожидать большего. Это уже будет чудом. Ну, может, не чудом, но, во всяком случае, серьёзным усилием.

Кроме того, они теряют солдат, то есть ещё и человеческое измерение. Зеленский пытается мобилизовать дополнительное количество людей, отправлять на фронт более молодых солдат и других, более опытных. Но это трудно, поскольку военные действия продолжаются уже два года. К этому можно прибавить период с 2014 -го по 2022 год. Так что украинцы оставлены на произвол судьбы, они устали, и нужно понять, что им требуется вся наша поддержка, выраженная в конкретных действиях.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.