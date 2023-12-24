В лучшем случае сохранят, что имеют — экс-главком ВВС Франции о перспективах ВСУ этой зимой

10:17
Минэнерго заявило о восстановлении энергоснабжения Дагестана
Министерство энергетики России заявило о восстановлении энергоснабжения Дагестана, которое было нарушено из-за непогоды.
10:15
Свыше 31 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию
За три соревновательных дня чемпионат России по фигурному катанию посетили свыше 31 тыс. зрителей.
10:11
«Известия»: дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек
В 2023 году резко вырос дефицит рабочей силы в России.
10:06
На подконтрольной Киеву части Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры
Назначенный Киевом чиновник Юрий Малашко заявил, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
10:00
Rumores Sporting: Хлусевич может перейти в «Спортинг»
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в «Спортинг».
09:58
В МИД ЦАР не исключили участия в саммите БРИКС в России, если будет приглашение
Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщила, что не исключает своего участия в саммите БРИКС в России, если получит приглашение.
09:53
Минкультуры Украины: сбежавший журналист Печий подписывал документ о возвращении
Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в своих соцсетях заявил, что сбежавший ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий подписывал обязательство вернуться в страну после саммита ЕС, на который он отправился.
09:44
Конькобежцы Мурашов и Качанова выиграли дистанцию 500 м на чемпионате России
Конькобежец Руслан Мурашов победил на дистанции 500 м на чемпионате России в Иркутске.
09:43
Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днём рождения
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения.
09:43
МЧС России заявило о ликвидации пожара в Чите, где сгорела стоянка с 30 машинами
В МЧС России заявили, что спасатели полностью ликвидировали возгорание в Чите, где сгорела стоянка с 30 автомобилями.
09:32
МИД России назвал пещерной русофобией высказывания Эстонии по российским выборам
В МИД России назвали примером пещерной русофобии предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в российских посольствах.
09:30
Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Сан-Хосе»
Хоккеист «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».
09:18
В ЦАР заявили о надежде расширить сотрудничество со странами БРИКС
Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что Центральноафриканская Республика надеется расширить сотрудничество со странами БРИКС.
09:18
Сестра президента Аргентины занимается управлением его деньгами
Президент Аргентины Хавьер Милей в телепередаче, вышедшей на канале Canal 13, заявил, что не управляет своими деньгами и даже не знает размера своей зарплаты, так как всеми его финансами управляет его сестра Карина Милей.
09:15
Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс».
09:10
Володин заявил об утрате США экономического лидерства
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.
09:00
Военный эксперт Кнутов сообщил о способном бороться с дронами ВСУ «Панцире»
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что с новыми украинскими беспилотниками AQ-400 «Коса» (Scythe) можно бороться с помощью комплекса ПВО «Панцирь-СМ» ВС России.
08:59
Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ
«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:55
Торговая палата: новые санкции ЕС подвергают риску торговлю России с Италией
Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что новые антироссийские санкции ЕС подвергают риску часть торговли между Италией и Россией.
08:52
Василевский признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Тампа»
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».
08:47
Гранатомётчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Гранатомётчики ВС России уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении.
08:42
В Сочи завершили основные работы по ликвидации последствий непогоды
В пресс-службе администрации Сочи заявили о завершении основных работ по ликвидации последствий непогоды в городе.
08:38
Шайба Ничушкина позволила «Колорадо» обыграть «Аризону» в НХЛ
«Колорадо» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:34
ЦАХАЛ: число погибших с 7 октября военных Израиля достигло 485
Число погибших с 7 октября военных ЦАХАЛ достигло 485.
08:32
Президент Аргентины заявил о работе по внесению ХАМАС в список террористов
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о работе новых властей страны по внесению палестинского движения ХАМАС в список террористов.
08:30
Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ
«Рейнджерс» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:25
Врач Логачёва заявила о риске летального исхода при гриппе
Кандидат медицинских наук врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачёва рассказала о риске летального исхода из-за заболевания гриппом.
08:23
Сорокин отразил 36 бросков в победном матче «Айлендерс» с «Каролиной» в НХЛ
«Айлендерс» победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:21
Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения
В Госдепартаменте США сообщили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.
08:20
Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Оттавы» в НХЛ
«Питтсбург» проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:15
Десятки мирных жителей погибли за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа
Десятки мирных жителей, включая детей и женщин, погибли за прошедшие сутки в результате ударов израильской армии по сектору Газа.
08:13
Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон» в НХЛ
«Миннесота» победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:09
«Торонто» без Самсонова обыграл «Коламбус» в НХЛ
«Торонто» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:08
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Чили
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Чили.
08:04
«Тампа» по буллитам обыграла «Вашингтон» в матче НХЛ
«Тампа» победила «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
07:54
В ДТП с автобусом в Никарагуа погибли 19 человек, включая восемь детей
В аварии в Никарагуа погибли 19 человек, включая восемь детей — автобус столкнулся с ограждением моста и повис на нём.
07:44
В Польше анонсировали проверки украинцев призывного возраста
Польша примет меры для проверок украинцев призывного возраста, которые находятся на территории государства, заявил журналист Лукаш Важеха.
07:26
ВМС США: хуситы атаковали дронами два нефтяных танкера в Красном море
В Центральном командовании ВМС США сообщили о беспилотной атаке на два танкера для перевозки нефти в Красном море — корабли шли под флагами Норвегии и Индии.
07:08
Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти
Число пострадавших в результате обрушения горки в Хакасии выросло до девяти, заявили ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета по региону.
06:59
Танкистам группировки «Запад» вручили госнаграды на передовой
Танкистам Западной группировки войск вручили государственные награды на передовой, сообщили в Минобороны России.
06:40
Президент Польши наложил вето на закон о финансировании государственных СМИ
Президент Польши Анджей Дуда ветировал закон о финансировании государственных СМИ, которые пытается взять под контроль новая власть.
06:28
В результате пожара в Чите сгорела автостоянка с 30 машинами и дом
Пожар уничтожил автостоянку с 30 автомобилями и нежилой двухквартирный дом, сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
06:12
WSJ: в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у Индии БПЛА запустили из Ирана
Атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана, сообщили в Пентагоне.
06:00
Биоэтик и разработчик киберпротезов названы перспективными профессиями будущего
Руководитель отдела программ развития подростков Maximum Education Наталья Евсеева и руководитель методологии и разработки образовательных программ Артём Мушта рассказали в беседе с RT, какие профессии можно назвать перспективными, а также какие навыки необходимо развивать школьникам уже сейчас.
05:39
В Москве мужчина зарезал девушку и затем ранил себя
Мужчина в Москве зарезал девушку и затем ранил ножом себя, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, заявили в столичном СК России.
05:29
Россиянам дали советы по приобретению духов в упаковке небольшого объёма
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Екатерина Вольнова объяснила в беседе с RT, как выбрать духи в упаковке небольшого объёма и не купить подделку.
05:17
Группировка «Юг» сбила десять украинских БПЛА на Донецком направлении
Южная группировка российских войск сбила десять беспилотников ВСУ за сутки на Донецком направлении.
05:10
Евродепутат Дейли: Запад принуждает Украину к невыгодным стране условиям мира
Западные страны подталкивают Украину к невыгодным для Киева условиям мира, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.
05:00
Специалист по этикету рассказала о самых бесполезных подарках на Новый год
Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова в беседе с RT рассказала о неуместных и бесполезных подарках на Новый год.
04:43
Bloomberg: Orlen подал иск против Venture Global из-за срыва контракта по СПГ
Польский концерн Orlen подал в суд против американской компании Venture Global за срыв контракта по поставкам СПГ.