Корреспондент Welt (TV): у Киева закончились солдаты для немецких танков

Заявления Владимира Зеленского о требованиях украинского Генштаба о дополнительной мобилизации 500 тыс. солдат шокировало страну, сообщает корреспондент Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер. В то же время оно лишь подтверждает недостаток рекрутов у Киева, их нет не только для фронта, но и для обучения. По сообщениям из Германии, там в танковых учебных центрах не занята половина мест, предназначенных для солдат ВСУ, обучающихся работе с немецкими танками.

Вместе с тем посмотрим на Киев, оттуда к нам присоединяется Пауль Ронцхаймер. Пауль, Зеленский говорит, что украинская армия просит его о мобилизации до полумиллиона украинцев. Как это обсуждается в стране?

ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, журналист: Это число, которое поначалу вызвало здесь шок, потому что о дополнительных 500 тысячах солдат или 500 тысячах человек, которых хотят мобилизовать, тут никогда не было и речи. Но в обществе это, конечно, вызывает дебаты о том, кого призовут. В последние месяцы неоднократно велись дискуссии о том, могут ли женщины быть призваны в армию. Зеленский это отрицает и заявил, что он не хочет сейчас возлагать ответственность на женщин. И в то же время он переложил вину на Генеральный штаб и сказал, что не знает, действительно ли эта цифра уместна, потому что это также повлечёт за собой огромные затраты.

Но в то же время эти 500 тысяч показывают, насколько сложная ситуация для Украины, потому что Россия каждый месяц мобилизует как минимум ещё 30 тысяч россиян, которые затем теоретически готовы идти на войну, а на Украине уже давно существуют проблемы с рекрутами.



Мы слышим, например, из Германии, что в учебных центрах, где проводится обучение, на танке Leopard-2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей даже для обучения, и если эта война продлится дольше, это, конечно, вызовет проблемы. Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть у каждой стороны.





Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.