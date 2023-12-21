Корреспондент Welt (TV): у Киева закончились солдаты для немецких танков
Вместе с тем посмотрим на Киев, оттуда к нам присоединяется Пауль Ронцхаймер. Пауль, Зеленский говорит, что украинская армия просит его о мобилизации до полумиллиона украинцев. Как это обсуждается в стране?
ПАУЛЬ РОНЦХАЙМЕР, журналист: Это число, которое поначалу вызвало здесь шок, потому что о дополнительных 500 тысячах солдат или 500 тысячах человек, которых хотят мобилизовать, тут никогда не было и речи. Но в обществе это, конечно, вызывает дебаты о том, кого призовут. В последние месяцы неоднократно велись дискуссии о том, могут ли женщины быть призваны в армию. Зеленский это отрицает и заявил, что он не хочет сейчас возлагать ответственность на женщин. И в то же время он переложил вину на Генеральный штаб и сказал, что не знает, действительно ли эта цифра уместна, потому что это также повлечёт за собой огромные затраты.
Мы слышим, например, из Германии, что в учебных центрах, где проводится обучение, на танке Leopard-2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей даже для обучения, и если эта война продлится дольше, это, конечно, вызовет проблемы. Потому что, в конце концов, всё зависит от того, сколько солдат есть у каждой стороны.
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