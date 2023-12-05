Немецкий депутат: в одной только Германии укрываются 10 дивизий ВСУ

На Украине женщины требуют демобилизации и отпуска для солдат. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер с пониманием относится к таким требованиям и указывает, что «горе Украины в том, что в Европейском союзе укрываются 600 тыс. мужчин», в одной только Германии 220 тыс. украинцев-мужчин в военнообязанном возрасте, что равно 10 дивизиям. В эфире Die Welt Кизеветтер указывает, что их возвращение на родину «облегчило бы бремя солдат на фронте». Он считает, что ЕС и Германии стоит обратиться к ним с призывом вернуться на Украину.
Если посмотреть на украинскую сторону, то жёны украинских военных сейчас требуют провести демобилизацию. На ваш взгляд, это тоже повлияет на войну?
РОДЕРИХ КИЗЕВЕТТЕР, депутат бундестага от ХДС: Ну, во-первых, сейчас мы находимся в зимней фазе, а это означает, что нынешние линии фронта уверенно закрепились. Но мы, конечно, должны внимательно следить за этим, поскольку русские глубоко окопались и в то же время совершают экстремальные атаки на электроинфраструктуру, теплоэлектростанции и дома украинцев.
Просьба украинских матерей, жён и сестёр — освободить их мужчин от военной службы на фронте на несколько недель. Горе Украины, например, в том, что в Европейском союзе более 600 тысяч украинских мужчин, годных к призыву, уклоняются от военной службы. Только в Германии их 220 тысяч, которые, конечно, помогли бы облегчить бремя солдат на фронте. Но они также могли бы вернуться домой, так сказать, поддержать Красный Крест, расчищать завалы, работать в пожарной службе и обеспечивать гражданскую поддержку. Поэтому мы, немцы, также должны обратиться к молодым людям, годным к военной службе, и Европейский союз также должен это сделать. 600 тысяч молодых людей и 200 тысяч только в Германии — это было бы более 10 дивизий только в Германии.
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