Сегодня у Киева нет ни людских, ни материальных ресурсов для продолжения конфликта с Россией, констатирует французский онлайн-телеканал TVL. По словам экспертов, основные трудности заключаются в привлечении людей на фронт. Что касается западных союзников Украины, они оставили страну «на произвол собственной печальной судьбы», — отмечается в репортаже.

Украина оставлена на произвол собственной печальной судьбы. С течением времени солдаты Киева оказываются во всё более бедственном положении. Подробности прямо сейчас.

Втянута в войну, а затем брошена на фронте — вот печальная судьба, которая стремительно вырисовывается для Украины. Проблема людских ресурсов остаётся для страны жизненно важной. Поясняет специалист по урегулированию кризисов Эрве Каресс:

ЭРВЕ КАРЕСС, специалист по урегулированию кризисов: Одно из главных уязвимых мест, которое я определил для Украины, это мобилизованные и подлежащие мобилизации людские ресурсы. В настоящий момент огромная трудность для украинских сил — выполнить задачу по привлечению личного состава, который отправился бы сражаться на фронт. Это действительно важнейший вопрос, поскольку сегодня уже даже дошло до рекламных кампаний с целью мобилизации женщин, семейных пар. Недавно в городе Сумы появились рекламные плакаты, изображающие пару, которая вместе и на фронте, и дома. Я думаю, в любом случае, они будут вынуждены расширять критерии мобилизации и, в частности, понижать призывной возраст в качестве способа найти дополнительные людские ресурсы.

Патриотический подъём, наблюдавшийся в начале конфликта, в феврале 2022 года, когда российские войска продвигались в сторону Киева, сейчас, с затягиванием военных действий и ростом разрушений, иссяк. Возникает множество вопросов о военных целях Зеленского, который был настроен чрезвычайно амбициозно, желая восстановить границы 1991 года и, разумеется, отвоевать Крым. Сегодня эти цели выглядят совершенно нереализуемо и нереалистично для подавляющего большинства населения. При этом население страдает, население отправляется на фронт.

Эти цели не только нереализуемы, но и противоречат программе, которая привела Владимира Зеленского к власти. Ведь бывший комик обещал примириться с восточной частью страны в соответствии с Минскими соглашениями. Из этого можно сделать вывод, что желание отправляться на фронт воевать с русскими уже не слишком распространённое явление. Недоверие к действующей власти, однако, нельзя будет выразить возле избирательных урн, поскольку Владимир Зеленский отменил выборы.

Тем не менее это недоверие выражается в количестве дезертиров, избегающих отправки на фронт либо благодаря медицинским справкам, торговля которыми приобрела масштабы нелегального трафика, участие в котором принимают украинские чиновники, либо благодаря бегству в соседние страны. Также отмечается рост числа случаев сдачи в плен, тем более что Россия облегчила эту задачу, создав специальную радиочастоту с позывным «Волга». Однако к столь серьёзным трудностям с людскими ресурсами добавляются ещё и материальные проблемы.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.