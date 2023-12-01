Bloomberg: Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих

Зеленский всё ещё не подписал новый план призыва, а военные жалуются на нехватку людей, пишет Bloomberg. Добровольцев почти нет, военкоматы работают плохо, и скоро наступит зима, которая ещё сильнее усложнит ситуацию на фронте.

В то время как российские войска продвигаются всё дальше, украинская армия испытывает кадровый голод, отмечает Bloomberg. Президент Украины же снова отложил одобренный парламентом проект о снижении призывного возраста во время войны для мужчин без военного опыта до 25 лет с 27. «Закон должен был вступить в силу — парламент его полностью поддержал», — заявил Роман Костенко, депутат парламентского комитета по обороне. «Сейчас призыв проходит с трудом».

Нехватка бойцов ВСУ ставит страну в неудобное положение. Ведь у России население более чем в три раза превышает население Украины и военный ресурс гораздо больше.

Зеленский объясняет своё нежелание подписывать документ попыткой подождать более четкого анализа каждого из вопросов по новой технологии призыва. Но времени ждать может не оказаться. По оценкам военных, новый закон даст доступ ещё к 140 тыс. потенциальных призывников.

Средний возраст солдата в украинской армии превышает 40 лет, пишет издание.

Температура воздуха падает, но боевые действия продолжаются. Как отмечает автор статьи, «российские войска продвинулись к удерживаемому Украиной городу Авдеевка на востоке страны, в то время как на южном фронте в Запорожской области*, где Киев стремился добиться успехов летом, бои затихли». При этом добровольцев в стране почти не осталось, все они уже на передовой. В центральном украинском городе Полтава призыв в армию в этом году принёс примерно десятую часть от запланированного, сообщил региональный чиновник. Есть новости об избиениях призывников в военкоматах. Власть, в свою очередь, не публикует данные о призыве.

Проблема с нехваткой военнослужащих накладывается на неудачи на фронте, надвигающуюся зиму, ракетные удары и слабую помощь от союзников. Всё это рисует для Украины крайне мрачную картину. По мнению канцелярии президента, вся эта ситуация может привести к «усилению напряжённости» и дать развитие движению «мир любой ценой» в обществе.

Российская же рекламная кампания «опирается на призывы к патриотизму и предлагает относительно высокие зарплаты военнослужащим, которые могут в три раза превышать среднюю зарплату».

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал Зеленского в вопросе мобилизации и призыва, сказав, что понимает желание президента сохранить молодёжь, но «Россия мобилизует всю страну исподтишка».

Всё это крайне усложняет для Украины ситуацию на фронте, которая и так сейчас не из лёгких.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).